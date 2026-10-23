Estaciones de servicio para llenar la bombona

La presidenta Delcy Rodríguez anunció ayer que a la tradicional venta casa por casa de bombonas de gas y a los vehículos itinerantes se sumará una red de estaciones de servicio para el llenado de los cilindros.

“Usted llega con su bombona y un operador le va a recargar allí su bombona directamente, sin ningún tipo de intermediario”.

Los anuncios los realizó durante un recorrido por la planta de cilindros de Gas Comunal Ambrosio Plaza, ubicada en Guarenas, estado Miranda. Este centro de distribución de gas ha recuperado su capacidad productiva al pasar de un 20% a 100% de su actividad, con una producción de cilindros a 397 mil cilindros al año, “lo cual nos va a permitir recuperar el parque de cilindros que hay en el país”. La planta también fabrica partes y repuestos para cilindros y extintores de incendios, además de permitir la reposición de equipos dañados.

Avanza el diálogo

Delcy recibió en Miraflores a los coordinadores de la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y destacó los avances, entre ellos el acuerdo para recuperar el oro venezolano que tiene retenido el Banco de Inglaterra y los acuerdos para enriquecer los derechos políticos.

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en estas mesas de diálogo, para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos, para todos los partidos políticos, para quienes creen en la política como un mecanismo de ejercicio para beneficiar a la población”.

Listo el Comité de Postulaciones Judiciales

Ayer la Asamblea Nacional terminó de conformar y juramentar el Comité de Postulaciones Judiciales. Se trata de 23 personas que se encargarán de conducir el proceso de renovación de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de justicia. Este proceso es acompañado por la mesa de diálogo, que en la ronda pasada nombró una comisión de evaluación de credenciales.

Mujeres movilizadas

Ayer las mujeres salieron a marchar en el marco del Mes Rosa, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Diosdado Cabello acompañó la movilización y destacó el papel protagónico de las mujeres en todos los ámbitos.

“Hoy nos toca acompañar a la mujer venezolana que sabe lo que está haciendo desde hace mucho tiempo, que ha estado al frente y diciendo presente siempre, siempre diciendo presente en cualquier circunstancia y hoy ha salido a marchar por la lucha contra el cáncer de mama, por la paz, por la vida y vinimos a acompañarlas para cargarnos de la fuerza de ellas”.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 886,2271 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Protestas europeas

Las manifestaciones populares de Francia e Italia han hecho reaccionar a los respectivos gobiernos. Emmanuel Macron accedió a reunirse hoy con los estudiantes para escuchar sus demandas y Giorgia Meloni firmó un decreto para liberar de forma inmediata las ayudas al sector transporte y agrícola ante el encarecimiento del combustible, con el objetivo de que termine la huelga de camioneros. Por su parte, 20.000 maestros de Madrid marcharon ayer y se mantienen en huelga por sus reivindicaciones laborales, pero Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad e Madrid aún no ha reaccionado.

Rusia da un paso hacia la paz

Vladimir Putin dijo ayer que está listo para retomar las conversaciones trilaterales (Rusia-EEUU-Ucrania) con la intención clara de poner fin a la guerra.

“El objetivo de estas negociaciones será debatir la cuestión de la seguridad de Ucrania y Rusia tras la firma de acuerdos de paz, y me refiero a su versión definitiva, no a una simple suspensión de las hostilidades durante un breve periodo de tiempo”.

Ecuador: persecución política

Daniel Noboa metió presa ayer a Luisa González, su rival política, alegando supuestas irregularidades en la campaña electoral. Lo hizo un mes antes de las elecciones locales, donde González planeaba presentarse pero ya le habían impedido hacerlo. Es la líder más visible de la Revolución Ciudadana, el principal movimiento político que hace oposición a Noboa.

Más noticias

Terremoto de magnitud 7.0 sacude a China

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Nos leemos de nuevo el lunes por la mañana.

Ángel ✌