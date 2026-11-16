Gira diplomática en Medio Oriente

La presidenta Delcy Rodríguez desarrolla una gira por países de Oriente Medio centrada en lograr acuerdos de inversión que optimicen el negocio venezolano de los hidrocarburos y otras áreas de cooperación. Después de participar en la Cumbre del Clima en Turquía, Delcy se fue para Catar y se reunió con el emir Tamim bin Hamad Al Thani.

“Sostuve un cordial y fructífero encuentro con el Emir del Estado de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para ampliar la cooperación económica, promover inversiones y fortalecer la coordinación en asuntos de interés común. Agradezco a Su Alteza su cálido recibimiento y disposición a estrechar nuestros lazos de amistad y cooperación, por el bienestar de nuestros pueblos, la paz y la seguridad internacional”.

Por cierto, hace poco se inauguró la ruta aérea entre Doha, capital de Catar, y Caracas, lo cual dinamizará las relaciones entre ambas naciones.

Al dejar Catar, la Presidenta viajó a Emiratos Árabes Unidos y fue recibida por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi. Al llegar resaltó la importancia de esta visita:

“Esta visita representa una oportunidad para avanzar en alianzas estratégicas, promover nuevas inversiones y ampliar los espacios de trabajo conjunto en favor del desarrollo compartido”.

La meta petrolera

Durante su participación en un foro sobre gas, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, explicó las metas de la empresa en cuanto a producción para los próximos años. La cosa va así: se espera cerrar 2026 con una producción de 1.300.000 barriles diarios de petróleo; para el cierre de 2027 se espera llegar a 1.500.000 barriles diarios; en cinco años se llegaría a los dos millones y para 2036 la meta es alcanzar los tres millones de barriles al día. Recordó que este año se han firmado 80 nuevos acuerdos que apuntan en esa dirección. Y recuerda lo que ha dicho la presidenta Delcy varias veces: todavía faltan unos 25 acuerdos más que se están negociando.

Obregón también informó que se está desarrollando la capacidad gasífera del estado Zulia y se espera que el año que viene esta región destaque como productora de gas licuado de petróleo (GLP).

Lee también: Pdvsa reactivará el gasoducto hacia Colombia en marzo de 2027.

Pendiente con el diálogo

No pierdas de vista que está en pleno desarrollo la cuarta ronda de negociaciones políticas entre el Gobierno y la oposición. La plenaria se instaló el viernes, liderada como siempre por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera. Aunque no se emitieron declaraciones, se esperan avances en la agenda que incluye el proceso de renovación del TSJ y el CNE, así como otros temas que tienen que ver con la convivencia democrática. Es posible que en los próximos días haya noticias sobre esto.

DatosUN 📊

Te invito a revisar el informe de nuestro sondeo digital de la semana pasada. El tema de los accidentes de motos está candela y por eso le preguntamos a la audiencia por su experiencia y opinión al respecto. Obtuvimos que 77,3% presenció un accidente de tránsito con moto en el último año. El 15,5% estuvo involucrado en uno y casi 1 de cada 3 (30,7%) vio más de cinco. Al preguntar por las razones del aumento de estos incidentes, la falta de capacitación y cultura vial (72,9%) y el exceso de velocidad (72,6%) despuntaron notablemente. Lee el reporte completo con gráficos interactivos aquí.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 914,0218 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Caos aéreo en EEUU

El viernes hubo un parón total de la actividad aérea en Estados Unidos. Más de 1.500 vuelos quedaron aplazados. El problema afectó 8.000 itinerarios comerciales y a un millón y medio de pasajeros. El secretario de Transporte gringo atribuyó el colapso a la saturación de datos en los equipos analógicos con cableado de cobre de la Administración Federal de Aviación. Según el funcionario, los conmutadores y enrutadores presentaron inconsistencias en la transmisión de información entre los centros de control y las torres regionales. Ahora el gobierno está pidiendo que el congreso le apruebe al menos 30.000 millones de dólares para renovar y actualizar la red. Se espera que para hoy se terminen de normalizar las actividades.

La guerra no se detiene

Aunque se supone que Irán y Estados Unidos están negociando un acuerdo de paz para detener el conflicto que los gringos empezaron en febrero, los bombazos no se han detenido. En los últimos días Irán bombardeó dos veces posiciones gringas en Baréin después de que EEUU atacara una infraestructura de comunicaciones en territorio iraní. Teherán ha advertido que responderá a cada agresión enemiga. Los gringos no han podido doblegar a la república islámica. Siguen las negociaciones, pero la guerra no se ha detenido.

Ucrania: condiciones para la paz

Estados Unidos puso sobre la mesa una solución a la guerra de Ucrania: este país podría unirse a la OTAN, pero Rusia se quedaría con la región del Donbás. La intención de Ucrania de unirse a la alianza guerrerista occidental fue uno de los elementos que propició el comienzo del conflicto, unido al ataque sistemático del régimen de Kiev sobre la población de Donetsk y Lugansk (región de Donbás), de mayoría rusa. Zelenski, el presidente ucraniano, informó sobre esta propuesta y parece que está en consideración, aunque también dijo que tendría que hacer una consulta nacional para ver si la acepta.

Hay que estar pendiente también de la reunión que tendrán este jueves Putin, Trump y Xi Jinping, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde posiblemente se aborde este tema.

Colombia: 26 masacres en 100 días de gobierno

En lo que Abelardo de la Espriella lleva como presidente han ocurrido en Colombia 26 masacres y al menos 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Esto lo indica un informe publicado este domingo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, que también detalla que el total de asesinatos llega a 87 y unas 6.667 personas han sido desplazadas de sus territorios.

Más noticias

Campeones

La selección venezolana de beisbol sub-23 logró el campeonato mundial al derrotar 5-0 a Australia. Este año nuestro país ha demostrado al menos dos veces que cuando se trata de pelota el mundo tiene que respetar. Primero fue la corona en el Clásico Mundial de Beisbol y ahora este título de los más jóvenes.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌