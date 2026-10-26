Homenajes a San José Gregorio

Hoy 26 de octubre se cumplen 162 años del natalicio de nuestro primer santo, el doctor José Gregorio Hernández, y habrá una jornada de actividades en su honor.

La iglesia de La Candelaria, en Caracas, donde reposan sus restos, oficiará 6 misas a las 8 am, 9 am, 10 am, 12 m, 3 pm y 6 pm para luego realizar a las 7 pm la procesión con parada en la plaza Bolívar y en la Casa de las Siervas de Jesús.

También habrá misas especiales en Trujillo y Táchira. En el Santuario San José Gregorio Hernández, en el Hospital Patrocinio Peñuela de San Cristóbal, recibirán la reliquia de la madre Carmen Rendiles Martínez y 162 médicos llevarán 1.500 frascos de agua a la misa para ser bendecidos y enviados a igual número de pacientes.

Lula le puso un parao a la ultraderecha

Luiz Inácio “Lula” Da Silva ganó la segunda vuelta electoral ayer frente a Flávio Bolsonaro sacándole casi tres puntos de ventaja: 51,75% frente a 48,25%. Con esta victoria el brasileño asegura su cuarto mandato presidencial y le puso freno a una candidatura basada en un discurso sumamente violento y que prometía coronar el auge de la ultraderecha en América Latina. Bolsonaro había pasado en primer lugar la primera vuelta, pero la movilización de la alianza en favor de Lula fue tan grande que lograron tremenda remontada.

Bolsonaro, siguiendo el ejemplo de su papá, dijo que pedirá la anulación de las elecciones.

La cancillería venezolana publicó una comunicado felicitando al pueblo brasileño.

La frase 💬

La presidenta Delcy Rodríguez celebró ayer el aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer, una iniciativa que “articula programas y políticas de atención y protección integral para garantizar el bienestar de las mujeres en todas las etapas de sus vidas”. Así escribió en redes sociales:

“Cuidar a la mujer es cuidar la vida y el futuro de Venezuela”.

Así va la entrega de viviendas

El sábado se cumplieron tres meses del terremoto del 24 de junio. Te invito a leer este trabajo especial que relata cómo va la entrega de viviendas a las familias que perdieron su casa.

DatosUN: crecen las compras por mensajes

No te pierdas en informe con los resultados del último sondeo semanal de DatosUN. Obtuvimos que la mitad ha hecho compras por internet. Pero los más destacable es la que 28% de los compradores en línea prefiere realizar su compra por medio de redes sociales o apps de mensajería.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 887,3020 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Europa agitada

El sábado hubo protestas masivas en varias ciudades europeas: París, Lyon y Niza en Francia; Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia en Italia; Lisboa, Porto y Coímbra en Portugal; y Barcelona en España.

Doblete felino 🦁⚾

Ya pasó la primera semana de la pelota criolla y este fin hubo doble jornada para los eternos rivales. El sábado los Leones del Caracas le propinaron una paliza al Magallanes en su primer duelo de la temporada (10-1). Y ayer domingo no le fue mejor a la nave turca porque perdieron frente a los felinos 8-3.

Mira cómo estuvo la primera jornada de la mano de UN24 y Líder en Deportes:

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌