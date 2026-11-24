La presidenta Delcy Rodríguez entregó ayer espacios socioproductivos a los vecinos de la Comuna Gual y España del sector Tacagua Vieja, en Caracas. Allí reflexionó sobre el nuevo modelo económico y señaló que este debe avanzar hacia la diversificación productiva desde los territorios, mediante la economía comunal, los emprendimientos y la participación de la juventud.

“Lo que destacamos aquí es la organización popular, la organización comunitaria, cómo se ha venido desarrollando y cómo se inserta en el plan nacional de economía”.

Impulso al sector cultural

Delcy estuvo presente en la clausura de la Feria del Libro y allí mismo entregó el Premio Nacional de Historia. Además anunció medidas para impulsar la industria editorial nacional: eliminación del IVA para la producción nacional de libros, un plan de financiamiento para editoriales e imprentas y la eliminación del certificado Comex para la importación de libros.

Cuarta ronda de diálogo

Ayer cerró el cuarto ciclo de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición. Abordaron cuatro puntos y estos fueron los acuerdos: ratificar la defensa de la Guayana Esequiba, participar activamente en el debate de la reforma de la Ley contra el Odio, la de la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Partidos Políticos, avanzar en la gestión del oro venezolano en Inglaterra, actualizar y regularizar las concesiones en el espectro radioeléctrico a varias estaciones de televisión.

Sobre el debate para reformar la Ley de Partidos Políticos detallaron varios puntos: actualizar los requisitos para la conformación de partidos, revisar el porcentaje de las nóminas de integrantes y los plazos establecidos para la conformación de partidos políticos; acceso de las organizaciones con fines políticos a los medios de comunicación públicos y privados, a la propaganda y a las redes sociales; revisar el proceso de fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y promoción de la paridad de género y de la participación de las juventudes; crear una defensoría de garantías de participación política.

Emergencia motorizada

Los bomberos del estado Sucre reportaron que nada más la semana pasada hubo 1.270 emergencias por accidentes en moto.

“Los Cuerpos de Bomberos del estado Sucre hemos llamado a la reflexión para que la gente tome las medidas de prevención y seguridad para resguardar la vida de quienes se movilizan en estos vehículos de dos ruedas”.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 919,8227 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Guerra extendida

La guerra de Ucrania se está extendiendo territorialmente pero no hacia Europa sino para África. Resulta que los ucranianos bombardearon unos buques rusos en el puerto de Bengasi, en Libia, dejando civiles muertos. Los libios dijeron que se trata de una declaración de guerra y la Liga Árabe llamó a la moderación afirmando que un conflicto bélico en el Mediterráneo “es algo que hay que evitar a toda costa”.

Y hablando de bombardear civiles, Arabia Saudita atacó Saná y otras zonas de Yemen, con un saldo de decenas de víctimas.

Jensen Huang regresa a Nvidia

El escándalo por la infidelidad de Jensen Huang, director de Nvidia, la compañía con más valoración en el mundo, dio un giro violento. El señor fue reinstalado en su puesto después de casi dos semanas de locura en los mercados financieros. Las acciones de la compañía se recuperaron violentamente después del anuncio y Donald Trump dijo que fue él quien hizo que devolvieran su cargo a Huang y que lo hizo porque era “la única manera de evitar un colapso” de los mercados.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌