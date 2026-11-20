La primera jornada de la Expo Venezuela Energética, un evento que se realiza en el estado Anzoátegui para articular al empresariado nacional con nuevos inversionistas del sector de petróleo y gas, produjo 120 ruedas de negocios. Más de 200 empresas y 8.000 asistentes participaron, según datos ofrecidos por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

La presidenta Delcy Rodríguez también participó y subrayó que el objetivo principal de las gestiones internacionales y encuentros empresariales para atraer capital extranjero es que el crecimiento económico se refleje de manera directa en los ingresos de los trabajadores y en los servicios públicos.

“Nuestro norte es que el pueblo venezolano sienta los beneficios de todo este esfuerzo que se está haciendo para tener inversiones… No concibo un crecimiento económico que no esté dirigido a la felicidad social y económica del pueblo venezolano, que no se traduzca en mejoras en los ingresos de los trabajadores”.

Además, informó que la producción petrolera nacional se ubica actualmente en 1.269.000 barriles diarios, de los cuales 730.000 provienen de la Faja del Orinoco. Asimismo, destacó que el cierre del tercer trimestre registró un crecimiento económico del 7,42%, impulsado tanto por el sector público y de hidrocarburos como por la economía privada, con aportes de las áreas manufacturera e industrial.

Nuevas normas del servicio eléctrico

Durante el acto, Delcy promulgó la reforma de la Ley del Sistema y el Servicio Eléctrico, que incorpora la participación del sector privado en toda la cadena de suministro, establece incentivos fiscales para la inversión y crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico como ente de regulación e inspección, entre otras novedades.

Con el Alto Mando

La Presidenta sostuvo una reunión con el Alto Mando Político Militar para hacer un balance de la gira internacional que hizo hace unos días y de los últimos acuerdos estratégicos firmados por el Gobierno, entre ellos el de cooperación militar con EEUU.

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El trabajo del Plan Venezuela Renace

La recuperación de los edificios afectados por el terremoto en la urbanización Altamira de Caracas está bien avanzada. La presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, inspeccionó los trabajos en 16 residencias que impactan a más de 490 familias. Explicó que el abordaje es integral y va más allá de los daños sísmicos, corrigiendo también fallas por antigüedad y falta de mantenimiento previo. Venezuela Renace proyecta entregar más de 15.000 viviendas antes de que finalice este 2026.

También se ha trabajado bastante en el municipio Libertador. Te puedo decir que ya están listas las obras de las residencias Oppe 20, en San Bernardino, donde residen 144 familias. La alcaldesa Carmen Meléndez detalló que además realizaron la modernización del alumbrado y la adecuación de áreas comunes.

Un montón de candidatos a magistrados

Ya cerró el plazo de postulación para magistrados del TSJ. Hay 1.343 nombres propuestos para ocupar los 32 cargos, así que el Comité de Postulaciones Judiciales tiene bastante trabajo. Ahora vienen 15 días continuos para recibir impugnaciones, luego ocho días para evaluar los expedientes y revisar las posibles objeciones. Después habrá un plazo para la defensa de quienes fueren impugnados. Así camina este proceso. Hoy se difundirá el listado de todos los que se postularon.

Nueva audiencia del caso de Maduro en Nueva York

El 17 de diciembre se realizará una audiencia especial para debatir los argumentos de la defensa del presidente Nicolás Maduro en el juzgado de Nueva York, que solicitan cerrar el caso alegando la inmunidad que le da su condición de jefe de Estado. Aquí puedes leer parte de los argumentos que respaldan esta solicitud.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 918,7662 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Protestan en Colombia

Ayer hubo manifestaciones en por lo menos 40 ciudades de Colombia contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente contra las políticas de ajuste fiscal y recorte de beneficios sociales. Se movilizaron centrales sindicales, movimientos sociales, organizaciones estudiantiles y movimientos políticos. Denuncian que se está golpeando el empleo público, los servicios esenciales, las cargas tributarias y el sistema de protección social.

Crisis de ciberseguridad en EEUU

A la seguidilla de fallos informáticos ocurrida durante la última semana en Estados Unidos se le suma que ayer tres gigantes del sector financiero estadounidense, Visa, Mastercard y JPMorgan Chase, confirmaron haber sufrido brechas de seguridad a través de proveedores externos que habrían expuesto datos de sus clientes.

Las tres potencias acuerdan

La cumbre trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump terminó en la adopción de una “Declaración de Paz” que compromete a las potencias a mantener la estabilidad estratégica, enfocándose en cuatro ejes: la prevención de riesgos nucleares, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la estabilidad en el suministro energético global y el respeto a la inmunidad de los funcionarios de Estado frente a tribunales internacionales. Para Putin, “esto constituye una página en la historia diplomática”, ya que “nunca antes se habían celebrado reuniones de este tipo”.

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Nos leemos de nuevo el lunes por la mañana.

Ángel ✌