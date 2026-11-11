Nuevas reglas para el sistema eléctrico

Ayer la Asamblea Nacional sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y el Servicio Eléctrico. Esto trae algunos cambios importantes que conviene conocer:

Ya no solo será el Estado quien pueda prestar el servicio, sino también privados. Esto apuntará sobre todo a suministrar energía a los grandes consumidores. Todo estará reglamentado y será supervisado por una superintendencia.

Así lo explicó Jorge Rodríguez:

“La incorporación de la prestación privada del servicio; es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda, a cambio de una tarifa establecida, proporcionársela a empresas, a industrias, a centros comerciales y, de esa manera, se contribuirá a aumentar la oferta de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional”.

La ley establece un régimen sancionatorio bien exhaustivo que busca asegurar que la prestación privada del servicio eléctrico sea muy efectiva y en beneficio de la gente y de la optimización del sistema. Hay penalizaciones referentes “a que no se cumpla con el servicio de forma adecuada, a que se afecte la distribución del sistema público de energía eléctrica, a que haya una oferta engañosa en ese proceso”, detalló Rodríguez. Por otro lado, también hay incentivos para los privados que tienen que ver con rebajas y exoneraciones de impuestos para acelerar la inversión y el desarrollo de infraestructura.

Las tarifas del servicio estarán indexadas “a la divisa de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela” y habrá subsidios para quienes por sus ingresos no puedan pagar la tarifa completa.

Lee el reporte con todos los detalles aquí.

ExxonMobil regresa

Después de casi 20 años de haber abandonado la industria petrolera venezolana, la trasnacional gringa ExxonMobil regresa con la firma de un memorando de entendimiento con Pdvsa. La presidenta Delcy Rodríguez explicó que con este acuerdo preliminar, que se dio tras “meses de negociaciones”, se explorarán desarrollos en “tanto campos marrones como verdes con significativas reservas, miles de millones de barriles”.

“Sabemos que ExxonMobil tiene la capacidad, la tecnología, el capital, la inversión necesaria para desarrollarla, y Venezuela cuenta no solamente con sus recursos materiales, sino también con sus extraordinarios recursos humanos”.

La foto

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, junto a la ministra de la Mujer, Yelitze Santaella, la gobernadora Yulisbeth García y el poder popular del estado Bolívar, marcharon en el sector centro de San Félix, en reconocimiento al papel de las mujeres en la defensa de la Revolución Bolivariana.

Venezuela y la Unión Europea

El canciller Oliver Blanco se reunió ayer con todos los jefes de misiones diplomáticas de los Estados que forman parte de la Unión Europea en Venezuela. Hablaron sobre fortalecer la cooperación sobre todo en el área de comercio.

El dato

El ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, dijo ayer que el 98% de los productos de la cesta básica que se exhiben son hechos en Venezuela. Invitó a los productores y comerciantes del país a que se sumen al Plan Renacer Productivo de Venezuela. “Vienen cosas positivas para todos los sectores en materia agrícola, pecuaria, ganadera, la agroindustria y, sobre todo, para el comercio”, aseguró.

Piden destitución de Hegseth por ataque a Venezuela

Ayer te conté que el congresista republicano Thomas Massie solicitó un juicio político contra el secretario de Defensa gringo, Peter Hegseth. Bueno, aunque la iniciativa fue bloqueada de inmediato por la mayoría republicana, que respalda la gestión de Trump, hay dos cosas destacables de este hecho.

Entre las varias razones para enjuiciar a Hegseth, Massie incluyó la agresión militar contra Venezuela del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En el texto se puede leer:

“Fue un acto de guerra contra un país soberano, ejecutado bajo el pretexto de hacer cumplir las leyes contra el narcotráfico, aunque su verdadero propósito era imponer el control de Estados Unidos sobre las reservas petroleras de Venezuela”.

“Hegseth ejecutó órdenes ilegales que condujeron a la destitución del presidente de una nación soberana, desplegó tropas sobre el terreno, llevó a cabo bombardeos preparatorios, causó numerosas bajas y provocó después un cambio de régimen. Cada una de esas acciones constituye un acto de guerra”.

“Hegseth envió deliberadamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses a combatir contra una nación extranjera soberana sin una atribución constitucional clara ni una autorización legal específica. Empleó la fuerza militar con una intensidad y de una naturaleza tales que constituyeron una guerra en el sentido constitucional”.

Además, la iniciativa fue apoyada por el líder de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries. Otra vez, aunque no prosperó, hay que recordar que en enero el Partido Republicano ya no tendrá mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado, por lo que teóricamente la solicitud de juicio político podría presentarse de nuevo con mejores opciones.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 901,6175 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Rusia y Ucrania se sentaron a hablar

Ayer comenzó una ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, con facilitación de Estados Unidos, en Abu Dabi, Emiratos Árabes. Las conversaciones se centran en “los parámetros para una futura arquitectura de seguridad” para Ucrania, Rusia y toda la región europea, según declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Hoy seguirán conversando a ver si esta vez se logra avanzar hacia el fin de la guerra.

Fuego en Ormuz

Dos buques que intentaron cruzar el estrecho de Ormuz burlando el sistema de control que mantiene Irán en la zona terminaron explotando e incendiados. La Guardia Revolucionaria declaró que lo sucedido señala el peligro que representa la navegación en coordinación con las fuerzas militares de Estados Unidos.

Trabajadores movilizados

En Francia las protestas no paran. Ayer hubo una gran marcha en París para demandar reivindicaciones laborales y estudiantiles, mientras los colegios de educación media siguen paralizados. Las negociaciones con el gobierno no resultaron, así que la lucha continúa.

Mientras tanto, en España las dos mayores federaciones sindicales, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Ccoo) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), convocaron para hoy una huelga general por el derecho a la vivienda y salarios dignos.

La primera plana

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌