Ayer la presidenta Delcy Rodríguez encabezó la entrega de 2.500 viviendas rehabilitadas en varios estados. Visitó un sector de La Trinidad, en Caracas, donde se recuperaron 22 edificios de apartamentos que tenían etiqueta amarilla por el terremoto y dijo que hay otra con etiqueta roja que se va a intervenir ahora.

“Esto es muy importante porque es la felicidad del retorno a la casa”.

Anunció el financiamiento inmediato para 17 juntas de condominio del municipio Baruta que necesitan rehabilitar sus edificios.

Sobre el salario: hay que ser responsables

Delcy habló también sobre el tema de los salarios. Explicó que con el Plan Venezuela Renace la intención central es recuperar la economía de los trabajadores, pero las cosas deben avanzar poco a poco porque si se hiciera un aumento abrupto “en un mes estaríamos en hiperinflación”. Entonces hay que hacer las cosas de manera responsable para evitar desequilibrios que afecten a toda la población.

Recuperación eléctrica

La Presidenta encabezó el acto de firma de dos acuerdos con la corporación alemana Siemens Energy para la modernización de la infraestructura y la rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como del sistema eléctrico de la industria petrolera. Con esta alianza estratégica el gobierno busca desbloquear el acceso a repuestos, equipos y tecnología originales tras más de una década de restricciones por las sanciones.

Avanzan los proyectos comunitarios

En una reunión ayer Héctor Rodríguez hizo un balance de los proyectos comunales. En Caracas, de 2.384 proyectos ganadores ya se han culminado 2.065. También informó que en todo el país y desde que se hacen las consultas populares, estas han generado más de 40.000 proyectos.

Héctor también informó que Venezuela tiene una tasa de escolaridad del 94% y anunció la creación de aulas de maternal y preescolar en las comunidades para alcanzar el 100% en cada territorio. Se propuso crear al menos 5.000 nuevas aulas para esa población.

“En Venezuela tenemos 94% de escolaridad, nos faltan casi un millón de niños y el 80% de esos niños son niños con edad de maternal y preescolar, por eso estoy planteando que en cada circuito y comuna abramos nuevas aulas de maternal y preescolar”.

Así va la renovación del TSJ

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, informó ayer que ya se completó la fase de revisión de credenciales de los aspirantes a magistrados. Resulta que cerca del 20% de los candidatos registrados quedó fuera del proceso por incumplir los requisitos. También dijo que la comisión contabiliza hasta el momento 50 impugnaciones y confirmó que la ronda de entrevistas para quienes aprobaron la evaluación documental comenzará la próxima semana.

No más violencia contra la mujer

Ayer 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Caracas hubo una gran marcha de mujeres por los derechos de todas y para reclamar el fin de la violencia machista. Diosdado Cabello acompañó la movilización junto a las militantes del Psuv.

“Hoy acompañamos cada lucha, mujeres de Venezuela; cada lucha que ustedes pongan como bandera, tengan la certeza de que allí estará la Revolución Bolivariana con ustedes”.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 924,3534 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

El genocidio en Palestina no se detiene

A pesar del alto el fuego vigente desde hace un año, el régimen sionista, asesino, genocida, terrorista, racista, fascista, imperialista, torturador, cobarde y criminal de Israel ha seguido llevando a cabo ataques que según ellos tienen como objetivo a Hamas, pero que también han causado la muerte de numerosos civiles. Ayer bombardearon a un alto cargo de la milicia palestina y a toda su familia. Al mismo tiempo, en Cisjordania avanzan con violencia los colonos desplazando a los palestinos de sus tierras con la clara intención de reemplazar a la población.

Más noticias 🌎

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Es lo que hay por ahora. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌