Plan para reparar todos los ascensores

Sabes que en la consulta popular del domingo pasado participaron los condominios, además de las comunas. Bueno, a propósito de eso, la presidenta Delcy Rodríguez se reunió ayer con los condominios del corredor Candelaria-Los Caobos, que fue el que tuvo mayor participación, y allí hizo varios anuncios. Te cuento:

Además del financiamiento de los proyectos aprobados en la consulta, la presidenta se comprometió a reparar o sustituir todos los ascensores de los edificios que lo requieran. También se ocupara de la impermeabilización y atención de sistemas de agua potable. Esto se hará mediante una articulación entre ministerios y alcaldías.

Delcy solicitó conformar un cuerpo de atención social y médico para el resguardo de los adultos mayores que residen en los edificios y aseguró que el Estado brindará respaldo directo en materia de salud, alimentación y acompañamiento domiciliario a los sectores más vulnerables de la población.

Por cierto, hablando de la consulta popular, la presidenta anunció que la comuna con más participación en cada estado recibirá financiamiento no solo para los proyectos ganadores sino para los siete proyectos propuestos.

Diálogo: acuerdan revisar cuatro leyes

Ayer culminó el tercer ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición y se alcanzaron varios acuerdos que publicaron en un comunicado. Entre ellos destaca “un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales que contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática, la paz, el respeto, la responsabilidad, la reconciliación, el reconocimiento”. Señalaron concretamente cuatro leyes:

Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, “para garantizar la participación de todos los actores políticos, el pluralismo político, la autonomía de las organizaciones con fines políticos en aras de fortalecer la democracia”. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, “específicamente revisar lo inherente al proceso de inhabilitaciones”. Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde abordarán “la definición y tipificación del terrorismo”.

También hablaron de la creación de “una defensoría de garantías políticas y participación ciudadana” para proteger los derechos políticos, la conformación de una comisión que gestione ante el Reino Unido para que nos devuelvan el oro que tienen retenido en el Banco de Inglaterra, y también convinieron en “promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica de la República y sus ciudadanos”.

Venezuela controla sus recursos

Al finalizar la sesión de diálogo, Jorge Rodríguez desmintió la idea de que el país no controla directamente los recursos que obtiene por exportación de petróleo. Así lo dijo: “Venezuela controla todo lo correspondiente a los recursos que obtiene por concepto de la venta de petróleo a todos los países del mundo (…) No ha habido nunca ninguna duda en ese sentido”. Agregó que esas ideas responden a “especies que han circulado en medios de comunicación” influenciadas por el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos.

Máquinas fiscales ya no son obligatorias

La presidenta Delcy Rodríguez anunció la suspensión del uso obligatorio de las máquinas fiscales en todo el territorio nacional de manera inmediata. El superintendente del Seniat, Román Maniglia, explicó que se tomó la decisión porque “es una barrera para la formalización”. Se busca incentivar a los pequeños y medianos empresarios a formalizar sus empresas sin la obligatoriedad de este requisito. Explicó que se avanzará mucho en el control tributario con la interconexión de información entre el Seniat, la banca pública y privada, el Saren y el BCV.

Delcy también anunció que el universo de contribuyentes especiales fue optimizado tras una revisión exhaustiva y se pasó de más de 132.000 contribuyentes especiales a 44.000. “Quien no estaba en la lista de contribuyente especial, siéndolo, pasó a estar ahorita en la lista; y quien estaba en la lista sin tener que serlo, sale de esta categoría”.

Petróleo a $93,75

El informe mensual de la Opep señala que el crudo venezolano promedió en septiembre un precio de 93,75 dólares por barril. De acuerdo con el reporte, el petróleo venezolano no solo marcó su valor máximo en lo que va de año, sino que alcanzó su cotización más elevada en más de diez años.

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Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 884,7496 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Francia: Macron se queja

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se quejó de quienes desde afuera opinan sobre lo que pasa en su país. Aseguró que “ha habido manipulación extranjera de la información” y que “eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”.

Mientras tanto, a propósito de las protestas y saqueos, el gobierno propone poder suspender la redes sociales cuando haya protestas argumentando que los saqueadores se organizan por allí.

Italia: procesarán a menores

El gobienro de Italia metió en el parlamento un proyecto para agravar las penas para los manifestantes violentos y trasladar la responsabilidad económica de los saqueos a los padres en los caos de que sean menores de edad.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌