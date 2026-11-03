Protección para los sectores más vulnerables

La presidenta Delcy Rodríguez se reunió ayer con la la Mesa de Mujeres del Programa de Paz y Convivencia Democrática, quienes presentaron los reglamentos de cuatro leyes de protección a sectores vulnerables de la sociedad. Delcy firmó los cuatro instrumentos, que son:

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista

Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores

Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

En el acto anunció la creación de casas de abrigo para las mujeres víctimas de violencia y así brindar espacios seguros. “Que la mujer sepa a donde puede ir, que la mujer sepa con quien puede contar, quien la puede escuchar y quien la puede acompañar en esta batalla, que sepan que no están solas”.

Portugueses quieren invertir

En otro momento de su agenda de ayer, la Presidenta recibió en Miraflores al ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, quien llegó con una comisión de 37 empresas de las áreas de tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y el sector agroalimentario.

PSUV comprometido con el diálogo

Ayer Diosdado Cabello ratificó el compromiso del PSUV con el proceso de diálogo político entre el gobierno y la oposición. Hizo énfasis en esto para contrastar con el sector más extremista de la oposición que parece querer sabotear el diálogo y apelar a agendas de conflicto, como en años anteriores.

“Parece que el diálogo no es un plato que le gusta a mucha gente, la política es básicamente diálogo (…) hay sectores opositores que no entienden eso, porque están acostumbrados a otra cosa”.

Canciller en Washington

El canciller Oliver Blanco sostuvo una agenda de trabajo de alto nivel ayer en Washington. Se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado, y con Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Seniat sube recaudación

El superintendente del Seniat, Román Maniglia, informó que en tres meses de aplicación del nuevo sistema de trabajo de la institución, que él llama Moda Seniat, la recaudación se incrementó en 28%. También dijo que las reformas han tenido receptividad en los sectores productivos, comerciales y académicos, tras ratificar que existe disposición en el empresariado para ponerse a derecho bajo un esquema de certidumbre legal.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 891,1054 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Hoy evalúan a Trump

Hoy son las llamadas elecciones de medio término en Estados Unidos. Hoy se eligen las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. Según los pronósticos, el Partido Republicano perderá la mayoría en ambas cámaras. Estas elecciones suelen ser una especie de evaluación de la gestión del ejecutivo y parece que Trump no saldrá bien parado. Ha hecho de todo en la campaña para tratar de seducir un voto que en su mayoría lo rechaza precisamente por todo lo que en su gestión ha hecho y que él considera una maravilla. La política antinmigración, según analistas, tendrá un peso muy importante, además de la guerra, que tiene impacto económico directo e inmediato en la gente porque encarece el precio de los combustibles y con ellos los de todas las mercancías. Veremos qué pasa.

Confirmada reunión Rusia-EEUU-Ucrania

La Casa Blanca dio a conocer que coordinará una nueva ronda de negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. El encuentro trilateral tendrá lugar en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, durante los días 10 y 11 de noviembre.

Nuevo acercamiento con Irán

El vicepresidente gringo, JD Vance, dijo que las conversaciones con Irán para terminar la guerra han tenido avances. Del otro lado, el presidente de Irán, Mahmoud Pezeshkian, aseguró que su gobierno intentará resolver el problema mediante el diálogo, pero “sin ceder un solo centímetro” ante las amenazas de Washington.

Francia: estudiantes movilizados

Para hoy se esperan manifestaciones estudiantiles en Francia, asambleas y toma de facultades. Los estudiantes no se cansan de movilizarse hasta que el gobierno acceda a reunirse con ellos y hacer reformas. Además, anunciaron que pasado mañana se unirán a la huelga y manifestación de los sindicatos obreros.

“¿El Gobierno no quiere escucharnos? El 3 de noviembre, jornada negra en las universidades: acude a las asambleas y bloquea tu facultad. El 5 de noviembre, salgamos masivamente a la calle”.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌