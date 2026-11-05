Se viene un gran boom económico para Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez comenzó un recorrido por todo el país que ha llamado “Renacer Productivo”. Visitará las regiones para chequear todas las capacidades de producción que tiene Venezuela. En el estado Monagas, mientras inspeccionaba la granja avícola Chichi, productora de pollos y huevos, dijo que el país tendrá “un gran boom económico” con un plan sólido que se proyecta hasta el 2050 basado en la productividad.

Invitó a los productores nacionales a avanzar, junto al Gobierno, en el incremento de las capacidades productivas que permitan al país seguir abasteciendo de alimentos al mercado nacional y promover las potencialidades exportadoras. Pidió que los productores privados se sumen al Plan Venezuela Alimenta.

La frase 💬

“Tenemos que unirnos los venezolanos y las venezolanas por encima de cualquier diferencia para defender nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, la paz, la tranquilidad, para que sigamos por este camino que de verdad nos está llevando a un renacer”. Delcy Rodríguez durante un encuentro comunal con más de 1.500 voceros populares en Maturín

👀 Lee también: El Gobierno eliminó todos los permisos que había que sacar para exportar

Instalado consejo de revisión de credenciales

¿Recuerdas que la mesa de diálogo anunció que iba a crear un “Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia”. Bueno, esa instancia ya se instaló ayer y de una vez se incorporó a asesorar al Comité de Postulaciones Judiciales para revisar a todos los candidatos a magistrados del TSJ.

Diosdado alerta

Anoche en su programa de televisión Diosdado Cabello lanzó una alerta que parece bien importante. Dijo que “políticos de la oposición extremista” andan contactando a miembros de viejas bandas desarticuladas de delincuentes para “alborotar a la gente”. Dijo específicamente que planean meterse para La Vega y la Cota 905, en Caracas.

Más noticias 🗞️

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 8934,8876 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Una paliza al trumpismo

Los resultados de las elecciones de medio período en Estados Unidos son peores para el Partido Republicano y la administración Trump que lo que se esperaba. Los demócratas metieron 240 congresistas frente a 147 republicanos. Todavía faltan 48 cargos por asignar. En el Senado metieron 54 demócratas, cuando la mayoría es de 51. Además, varias gobernaciones gobernadas por los republicanos pasaron a manos de demócratas.

Sin embargo, Trump está en negación y dice que eso no tiene que ver con él, de hecho declaró que la derrota republicana se explica por que su cara “no estaba en las papeletas”. Como si no hubiera recibido una paliza, el gobierno trumpista anunció que el ICE seguirá actuando igualito en su tarea de perseguir gente y meterla presa o deportarla. “Las deportaciones continuarán”, publicó en X el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

👀 Lee aquí las victorias claves de los demócratas y los mayores reveces de Trump.

Ejercicios militares en Cuba

Desde ayer el gobienro cubano desarrolla los ejercicios militares “Moncada 2026” para elevar la preparación, cohesión y capacidad de respuesta de sus órganos de dirección, mando y tropas ante una posible agresión extranjera. Esto se da en pleno escenario de acoso y amenaza por parte de Estados Unidos. Pendiente con eso.

No te pierdas: Líder de pandilla haitiana propuso a la ONU mediar ante incursión salvadoreña

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Eso es todo por el momento. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌