La presidenta Delcy Rodríguez inauguró ayer el Paseo de la Fama del Béisbol Venezolano en la avenida Lecuna de Caracas, un espacio dedicado a honrar a la selección nacional que se tituló campeona en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. También entregó los anillos de campeones a los peloteros y al cuerpo técnico y encabezó la develación de las estrellas y los monolitos realizados en homenaje a los llamados “Héroes del 26”.

Y eso no es todo. El gobierno creará un centro de alto rendimiento para la pelota profesional:

“Quiero anunciar en este Paseo de la Fama, que lleva una estrella luminosa con el nombre de nuestros campeones, la construcción de un centro de alto rendimiento para el béisbol en nuestro país, para que nuestros jugadores no tengan que ir a otras latitudes, sino que se formen y entrenen en Venezuela”.

De caravana por Caracas

Tras culminar la actividad, los jugadores compartieron con el pueblo que se encontraba en los alrededores, y firmaron autógrafos a niños que forman parte de los clubs de beisbol que hacen vida en el país. Luego salieron en caravana rumbo al Estadio Monumental Simón Bolívar, donde los esperaba la fanaticada.

La foto

Delcy inauguró un museo dedicado a la selección campeona. Está ubicado en el Estadio Monumental Simón Bolívar y está equipado con herramientas interactivas e inteligencia artificial distribuidas en nueve estaciones, diseñadas para que los visitantes revivan la gesta deportiva del pasado 17 de marzo en Miami, fecha en la que Venezuela conquistó su primer título mundial al vencer 3 carreras por 2 a Estados Unidos.

Lee también

Descuentos para estudiantes

Otro anuncio importante del fin de semana es el de la tarjeta Aula Plus. La presidenta Delcy anunció que los estudiantes universitarios contarán con una tarjeta de descuentos en redes de supermercados y comercios de todo el país.

“…porque el crecimiento económico deben sentirlo ustedes, deben sentirlo los trabajadores. En su bolsillo, en la nevera, en la mesa, en lo concreto”.

Juventud movilizada

El sábado fue el Día del Estudiante y las organizaciones estudiantiles, tanto universitarias como de educación media, marcharon en Caracas junto con el Psuv. La presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Wilmary Caballero, resaltó la fuerza que trae la nueva generación de líderes:

“Hoy estamos aquí los estudiantes venezolanos demostrando nuestras capacidades, condiciones, con sueños, con un pensamiento y deseo de contribución de la consolidación del pensamiento estudiantil, la juventud bicentenaria hoy que escribe una nueva historia en una República”.

DatosUN: casi 9 de cada 10 respaldan un canal exclusivo para motorizados en Caracas

La propuesta de destinar un canal exclusivo para la circulación de motocicletas en las principales vías de la capital cuenta con un respaldo mayoritario entre los ciudadanos. Según los resultados de la encuesta digital de DatosUN, 88,5% de los participantes manifestó estar de acuerdo con esta medida. El sondeo surgió a partir de este reportaje de Últimas Noticias que examina cómo distintas experiencias asiáticas han abordado la convivencia entre motos y automóviles para reducir la vulnerabilidad de quienes viajan en dos ruedas.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 919,8227 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Las amenazas de Trump

Aunque se supone que las conversaciones entre EEUU e Irán para parar la guerra están avanzadas, Donald Trump amenazó ayer a Irán con lanzar un gran ataque, pero el año que viene. Dice que si no se logra un acuerdo definitivo antes de que termine el año “todos terminarán en el fondo del mar”.

Gobierno gringo espera más colapsos tecnológicos

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, dijo ayer que vendrán “nuevas y severas” interrupciones tecnológicas en todo el país, luego de una cadena de colapsos digitales que golpeó a sectores estratégicos la semana pasada. El señor dijo que el caos operativo “persistirá mientras las corporaciones y las agencias federales intentan adaptar sus redes a la era de la inteligencia artificial”. Parece que todo se trata de un tema de inversión en empresas de tecnología: “El pueblo estadounidense debe estar preparado para una gran cantidad de inversión en la actualización de nuestros sistemas”.

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Feliz semana, mi gente. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌