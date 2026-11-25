La noticia del día sin duda es la publicación del plan económico titulado “Venezuela Renace: Programa nacional para la recuperación y la prosperidad”. El gobierno divulgó en horas de la mañana un documento de casi 100 páginas que detalla el panorama de la economía nacional y describe los pasos que se prevén para, en palabras de la presidenta Delcy Rodríguez, duplicar el tamaño de nuestra economía en cinco años.

El plan incluye reformas fiscales, monetarias, financieras e institucionales. El presupuesto para incrementos salariales y pensiones seguirá en aumento y se invertirán $10.000 millones para la reconstrucción luego de los dos terremotos del 24 de junio con financiamiento multilateral para viviendas, servicios públicos, escuelas y hospitales. También plantea como meta elevar la producción petrolera a casi 3 millones de barriles diarios en una década.

Delcy explicó que el programa “está concentrado en la recuperación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, la corrección y el control de la inflación, porque sabemos el impacto que tiene en la capacidad de la remuneración de los trabajadores y también debilita las cuentas tributarias y fiscales del Estado”.

👉 Entérate de más detalles aquí:

Nuevos acuerdos con Shell

Pdvsa y la multinacional Shell suscribieron nuevas órdenes de servicio destinadas a aumentar la producción de crudo y gas y mejorar la confiabilidad de las operaciones en el norte del estado de Monadas, específicamente en el área del campo Carito-Pirital. El proyecto contará con una inversión de 400 millones de dólares derivados de la alianza técnica y financiera entre ambas empresas y se enfocará en reducir la quema y venteo de gas con el propósito de incrementar la eficiencia energética y optimizar las actividades productivas de la economía nacional.

Lee también: Delcy Rodríguez realiza jornada de control y evaluación de gestión gubernamental

La foto

Ayer cientos de trabajadores se movilizaron en Caracas para celebrar los 15 años de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.

Plan de reordenamiento en La Guaira

El gobernador Alejandro Terán presentó ayer el Plan Maestro de Desarrollo que definirá la reorganización territorial y económica de La Guaira por las afectaciones generadas por el doble terremoto. La cosa contempla la organización del territorio en tres ejes: el primero corresponde a las zonas de montaña, particularmente Carayaca y El Junko, donde se proyecta fortalecer el desarrollo agroturístico; el segundo eje comprende desde Catia La Mar hasta La Guaira, con una orientación hacia las actividades logísticas, portuarias y aeroportuarias ; el tercer eje, desde Macuto hasta Caruao, estará destinado fundamentalmente al desarrollo turístico.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 922,5637 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Colombia: atentados y secuestros

La violencia en Colombia está desatada. El lunes en la noche hubo un atentado con carro bomba en la ciudad de Villavicencio que dejó al menos 23 heridos. Luego ayer en Cartagena un presunto robo a mano armada derivó en el secuestro de unas 30 personas en su supermercado. La seguidilla de situaciones violentas se adapta al tono y estilo del recién estrenado gobierno de Abelardo de la Espriella.

Chile: maestros en paro

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile encabezó un paro nacional de 24 horas en rechazo a disminuciones en el financiamiento de la educación pública. Entre las principales demandas se cuentan evitar la reducción de horas docentes y despidos de profesores y asistentes; rechazo a la fusión de cursos y el aumento de estudiantes por sala; resguardo de los recursos destinados a estudiantes con necesidades educativas especiales; garantizar recursos para el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, destinado a financiar la gestión y el funcionamiento de los establecimientos educacionales; y garantizar el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública, organismos que administran jardines infantiles, escuelas y liceos públicos, reemplazando a las municipalidades. El paro encontró apoyo de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales. En Santiago, una marcha de docentes y estudiantes fue reprimida por la policía.

Las víctimas de Trump y Netanyahu

Cerca de 1,43 millones de personas viven refugiadas en precarias tiendas de campaña en la Franja de Gaza, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación Humanitaria. En el documento, titulado “Acceso y movimiento en la Franja de Gaza-Noviembre de 2026”, se expone que de los aproximadamente 2,1 millones de habitantes que tiene el enclave palestino, solo 673.000 sobreviven en edificios, algunos de los cuales también han sido blanco de los bombardeos del régimen asesino del delincuente internacional Benjamín Netanyahu.

En Irán, el número de personas fallecidas durante las dos guerras de agresión de Estados Unidos y el régimen genocida de Israel asciende a 7.200 personas, de los cuales 623 son menores, según cifras de la Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de ese país.

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Así va la semana. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌