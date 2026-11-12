Venezuela en la Cumbre del Cambio Climático

La presidenta Delcy Rodríguez llegó ayer a Antalya, Turquía, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). Delcy fue recibida por el presidente anfitrión, Recep Tayip Erdogan, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A su llegada destacó que se trata de uno de los principales encuentros internacionales para debatir y avanzar en acciones frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

“Venezuela estará presente con su voz y compromiso en este espacio de diálogo y cooperación entre las naciones. La protección de nuestro planeta es una responsabilidad compartida”.

En el discurso inaugural de Erdogan destacó la denuncia que hizo del genocidio que comete el régimen sionista, asesino, genocida, terrorista, racista, fascista, imperialista, torturador, cobarde y criminal de Israel en Gaza.

“Gaza no solo ha sufrido un genocidio, sino también una catástrofe ambiental. Se han talado olivos centenarios, se han contaminado el suelo y el agua y las ciudades se han convertido en enormes montañas de escombros”.

Para hoy está prevista una segunda plenaria de alto nivel. La delegación venezolana desarrolla una agenda de encuentros bilaterales al margen de la cumbre que comenzó con la reunión de la presidenta Delcy con el presidente brasileño Lula da Silva.

Venezuela y Brasil avanzarán en cooperación económica

Delcy y Lula conversaron sobre retomar plenamente la relación bilateral al más alto nivel. También analizaron las perspectivas de ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero y acordaron que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, visite Venezuela antes de fin de año. Lula planteó su interés en dar continuidad a las negociaciones sobre la revisión del acuerdo de complementación económica entre ambos países y sobre los aranceles aplicados a los automóviles brasileños. La presidenta Delcy sugirió que Brasil envíe a Caracas una delegación negociadora para tratar estos temas.

Diosdado: la oposición mantiene vínculos con el narcotráfico

Anoche en su programa de televisión, Diosdado Cabello reiteró la denuncia de que la oposición más extremista ha sido financiada por el narcotráfico. Además advirtió que los narcos “cobran los favores que hacen, el financiamiento del narcotráfico no es gratis”. Dijo que han ido apareciendo empresas vinculadas a altos jerarcas “de esa oposición odiadora y los lavadores de dinero”.

“Voy a reiterar lo que tengo tiempo diciendo: la oposición venezolana es financiada por el narcotráfico. Esos sectores opositores son financiados por el narcotráfico (…) y eso lo van a comenzar a creer cuando lo saque el New York Times”.

Extienden postulación para magistrados

El Comité de Postulaciones Judiciales extendió hasta el miércoles de la semana que viene la recepción de recaudos de quienes quieran postularse para magistrados del TSJ. La convocatoria ha tenido una respuesta muy alta y por eso han ampliado el plazo. Una vez cerrada esta fase comenzarán a evaluar a los postulados y se espera que para diciembre tengan una propuesta lista para presentar a la Asamblea Nacional.

La producción petrolera sigue subiendo

El más reciente informe de la OPEP indica que la producción venezolana de petróleo registró un repunte durante octubre, por noveno mes consecutivo, y marcó un promedio de 1.224.000 barriles diarios (bpd). En lo que va de 2026, la producción ha aumentado 32%, desde los 924.000 bpd de enero.

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 904,4485 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Huelga y disturbios en España

Los sindicatos españoles declararon que la huelga general convocada para el día de ayer se cumplió en 65% y la consideraron un éxito. Las patronales comunicaron, por el contrario, que la paralización no superó el 5% y que fue un fracaso. Lo cierto es que tuvo un impacto importante en ese país, que no veía una huelga general desde hace 14 años. La convocatoria acaparó la mayor parte de los informativos, también porque estuvo acompañada por movilizaciones miltitudinarias en las principales ciudades que recibieron el choque de las fuerzas de seguridad, que dejó decenas de detenidos y episodios de disturbios violentos en lugares como Barcelona y Madrid.

Rusia y Ucrania intercambiarán prisioneros

Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostuvieron la segunda jornada de negociaciones en Abu Dabi para intentar poner fin a la guerra. Se pusieron de acuerdo para un intercambio de prisioneros que según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, será “a gran escala”.

Irán advierte a EEUU y Europa

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, general Mohsen Rezaei, advirtió ayer que si su país vuelve a ser atacado extenderán el radio de sus operaciones hacia instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio europeo. Además aseguró que han aumentado sus capacidades ofensivas y defensivas.

La primera plana

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌