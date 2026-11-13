La presidenta Delcy Rodríguez participó en la plenaria de la Cumbre del Cambio Climático en Turquía. Allí anunció el Plan Venezuela Vive, que estará dedicado al cuidado del ambiente.

“He decidido crear, como presidenta encargada, el Plan Venezuela Vive para articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas y océanos, la biodiversidad y la acción climática”.

Además, dio algunos datos sobre nuestro país:

“Más del 64% de nuestro territorio está protegido por ley y cerca del 22% son parques nacionales. Desde 2018 hemos reforestado casi 70.000 hectáreas y hoy el 80% de nuestra generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas”.

Delcy defendió el derecho soberano del país a desarrollar de manera responsable la industria petrolera y energética:

“Defendemos así nuestro derecho soberano a potenciar, responsablemente, nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional, pero también reconocemos la importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquellas de carácter restitutivo ante pérdidas y daños. Se puede crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el ambiente”.

Agregó que Venezuela “aporta apenas el 0,39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y nuestros ecosistemas fungen además como un pulmón de vida en el planeta, absorbiendo 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emitimos”.

Más cooperación

Al margen de la cumbre, Delcy tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, en la que evaluaron la ampliación del mapa de cooperación entre ambos países.

La economía crece

El Banco Central de Venezuela informó que durante el tercer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 7,42% con relación al mismo período del año anterior. Con este resultado, se alcanzan 22 trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad económica.

Según el comunicado del BCV, el dinamismo de la economía estuvo impulsado por el desempeño de la actividad no petrolera, que creció 6,28%. Destacan sectores importantes para la diversificación: las actividades financieras y de seguros registraron un incremento de 29,29%; la agricultura creció 7,13%; la manufactura avanzó 4,32%; y los servicios de alojamiento y comidas (turismo) aumentaron 8,95%.

Despliegue fronterizo

El Gobierno desplegó este jueves cuatro operativos militares especiales a lo largo de la frontera con Colombia y anunció cooperación con el vecino país. El Ceofanb comunicó el despliegue de la “Operación Relámpago del Catatumbo” en la frontera de Zulia. Aseguran que han podido “neutralizar grupos irregulares y delincuencia organizada, desarticulando campamentos, rutas logísticas y centros de operaciones”.

Asimismo, activaron la “Operación Soberanía y Paz” en el estado Apure, declarando que con esto se “evita la consolidación de zonas de aliviaderos de irregulares”. También activaron las operaciones “Roraima”, en el estado Bolívar, y “Neblina” en el estado Amazonas.

El gobierno venezolano expresó en un comunicado su “plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias” con Colombia en materia de seguridad, incluyendo “el intercambio de información y la coordinación de las acciones”.

Operativo del INTT

A partir del próximo martes 17 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre iniciará una gira operativa en todo el país. Esta jornada abarcará despliegues, inspecciones y operativos en cada estado y municipio, con el fin de brindar atención directa a los vehículos de transporte.

Más noticias

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 911,6243 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Violencia en la frontera

La situación en Colombia está muy violenta. Ayer un ataque de un grupo irregular no identificado hasta ahora dejó cuatro militares del ejército colombiano muertos y al menos tres heridos. Primero ejecutaron un ataque aéreo con drones que desestabilizó la posición de la unidad terrestre, luego francotiradores apostados en puntos elevados abrieron fuego directo contra los soldados. La cosa fue en el pueblo Barco La Silla, en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Lee también: Colombia expulsa a 71 ciudadanos venezolanos a quienes acusa de cometer delitos

España: ilegalizan agrupación nazi

La Justicia española decretó el cese total de actividades de la organización neonazi Núcleo Nacional, tras una operación policial que desmanteló su cúpula y clausuró sus sedes principales. Hubo 14 detenidos y 12 allanamientos en distintas provincias del país. Se les acusa de graves delitos de asociación ilícita y delitos de odio dirigidos contra colectivos vulnerables y grupos de ideología antagónica. En los allanamientos decomisaron un arsenal: más de veinte armas de fuego, abundante munición, armas blancas, pistolas táser, bastones extensibles, escudos tácticos y múltiples objetos contundentes. Este grupo violento creció durante años al ser tolerado como una organización de extrema derecha, pero ahora el Estado cayó en cuenta de que se trata de una formación fascista con un programa de violencia política.

Trump amenaza con atacar Cuba

Ayer Donald Trump volvió a amenazar a Cuba con un ataque militar. En una entrevista le preguntaron sobre si recurriría a la fuerza militar para “liberar a Cuba” y respondió que “sin duda lo consideraría”. Habló de que tiene que “resolver el asunto”.

“Quiero resolver el asunto de Cuba antes de dejar el cargo. Y tenemos a alguien muy bueno y talentoso, de origen cubano, llamado Marco y a él le encantaría encargarse de eso”.

La primera plana

Últimas Noticias está en la calle 📰 Échale un ojo aquí mismo a la primera página del periódico más importante de Venezuela 👀

📺 Conéctate ya con la nueva televisión

Y para que no te pierdas de nada, aquí te dejo el enlace al noticiero de UN24, tu canal streaming con Venezuela en directo.

Feliz fin de semana. Recuerda que para mantenerte al día, todo el día, lo único que tienes que hacer es conectarte con ultimasnoticias.com.ve, (@UNoticias) en X, TikTok, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de Telegram (@UNoticias). Te invito además a ¡leer el diario impreso! Busca ya tu ejemplar de Últimas Noticias.

Y no te olvides de que la nueva televisión está en UN24, en directo por YouTube, NetUno Go, Inter Go, Aba TV Go, Thundernet, Fulldata, Cablepar, 360net, Datalink, Cantv Satelital, FTA de Conatel, Roku, FireTV, Rumble, Twitch, Facebook y Telegram, o bajándote la app para Android.

Nos leemos de nuevo el lunes por la mañana.

Ángel ✌