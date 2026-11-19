Ayer la presidenta Delcy Rodríguez recibió al secretario de Defensa de Estados Unidos en Miraflores, donde se firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar entre ambos países. Sobre el contenido del convenio, Delcy adelantó que consiste en “reforzar la capacitación de nuestra Fanb, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías”. Señaló que se trata de cooperar para garantizar la seguridad en el ámbito regional.

La presidenta también se refirió al acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos, en el que el Departamento de Defensa gringo también tiene participación.

“Nosotros resaltamos lo que ha sido el acuerdo binacional petrolero entre Venezuela y los Estados Unidos como un acuerdo histórico, donde se beneficia el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. No hay espacio para la mezquindad de quienes pretendan buscar y atacar un acuerdo de esta dimensión donde el desarrollo energético de nuestros países impulsa la estabilidad energética”.

Por su parte, Hegseth hizo énfasis en el objetivo de combatir a los grupos irregulares. En este sentido, agradeció a la presidenta Delcy:

“Aprecio su liderazgo y compromiso con su país. Esperamos dar seguimiento, profundizar nuestra cooperación y nuestra alianza en defensa de manera que utilicen la experiencia del ejército de los Estados Unidos y del Departamento de Guerra junto con las grandes capacidades de sus fuerzas armadas, para garantizar que el pueblo venezolano no se vea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales”.

Cooperación con respeto

Después del acto, el Ministerio de la Defensa publicó un comunicado en el que subraya que el acuerdo se da sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la reciprocidad.

“Como parte de este diálogo efectivo, ambos países hemos decidido avanzar en la reanudación de la cooperación técnico-militar a sus niveles previos, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la reciprocidad”.

Orgullo deportivo

Más tarde, Delcy condecoró con la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase a la selección venezolana de béisbol y a la delegación que representó al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Ajedrez mundial

La presidenta también inauguró el Campeonato Mundial de Ajedrez Sub-20 que tiene lugar en nuestro país. Además, realizó la jugada inicial junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El evento reúne a delegaciones de 32 países provenientes de América, Europa, Asia y África.

China y Venezuela avanzan

Las relaciones entre China y Venezuela siguen avanzando. El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez, está en Pekín desarrollando una agenda de reuniones de alto nivel para acelerar proyectos estratégicos en materia de cooperación comercial.

El impacto de la recuperación petrolera

El presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, explicó ayer cómo la recuperación de la industria petrolera venezolana se refleja en la economía nacional. Señaló que la reactivación operativa en las zonas petroleras del país incrementa de forma directa la demanda de alimentos, hidratación y servicios generales, generando un efecto multiplicador que dinamiza el comercio y fortalece la cadena de suministro local. Además el crecimiento de la industria energética también apalanca de manera inmediata a los sectores metalúrgico, de transporte y alojamiento en las regiones productoras.

Bajan los delitos

En lo que va de año, los delitos se han reducido en 11,87% con respecto al mismo período de 2025. La información fue suministrada por el director del Cicpc, Douglas Rico, que ofreció las cifras: “El año pasado, entre el 1 de enero y el 16 de noviembre, se registraron 36.388 delitos; pero este año, en ese mismo periodo, ocurrieron 32.068 delitos. Es decir, 4.320 delitos menos”. Entérate aquí de los detalles.

La foto

Ayer fue la clausura de la Feria Internacional de la Chinita y una multitud de zulianos se lanzó a la calle a adorar a su patrona.

La Guaira

Tipo de cambio

El Banco Central de Venezuela informó que las mesas de cambio arrojaron un promedio de 917,7751 bolívares por dólar. Recuerda que esta es la única tasa válida para cualquier transacción del día de hoy.

Reunión tripotente

Hoy será la esperada reunión entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump. Los presidentes de las tres potencias mundiales se encontraron ayer en el arranque de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen. El momento se viralizó por las expectativas sobre la reunión, en la que se espera que aborden los principales temas geopolíticos de la actualidad, entre ellos las guerras de Ucrania e Irán.

También destacó la reunión bilateral entre Xi y Putin, que buscan brindar “mayor estabilidad y certeza frente a un escenario global marcado por profundos cambios y turbulencias”, según palabras del presidente chino. Declararon que buscan “consolidar un entorno de negocios e inversión más predecible y seguro y proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y rusas que operan en ambos mercados”.

Sellada mayoría demócrata en el Senado gringo

Ayer se definió la elección de la silla que estaba pendiente en el Senado de Estados Unidos con el resultado de que ganó la candidata indígena Mary Peltola en Alaska. Con esto los demócratas aumentaron el número de senadores a 56 y los republicanos se quedaron con 44. Esta sólida mayoría promete incomodarle el camino a Donald Trump a partir de enero.

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Nos leemos de nuevo mañana.

Ángel ✌