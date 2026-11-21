Hoy 21 de noviembre, Guarenas y todo el eje Plaza-Zamora y Barlovento celebran un hito histórico y espiritual, los 400 años de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Copacabana a la ciudad, conmemoración que alcanza su punto culminante con su Coronación Canónica Pontificia y el 30 aniversario de la erección de la Diócesis de Guarenas.

La devoción a esta advocación mariana nació originalmente en 1583 a orillas del lago Titicaca (actual Bolivia), donde fue tallada por el artista indígena Tito Yupanqui, llegando a tierras venezolanas a finales del siglo XVI. En 1621, el gobernador Francisco de Lao y el obispo Gonzalo de Angulo ordenaron la fundación del pueblo de indios de Urenas (hoy Guarenas) bajo la protección de Nuestra Señora de Copacabana, erigiéndose una primera iglesia doctrinal rudimentaria.

Para 1626, cinco años después, arribó a la localidad la venerada imagen, con la fecha 1626 grabada en su peana. Su presencia quedó formalmente asentada en el inventario de la Arquidiócesis de Caracas en el año 1640.

La patrona de los guareneros.

Una joya en cedro y oro

La imagen original es una delicada escultura tallada en madera de cedro de apenas 16 centímetros de altura. Representa a la Virgen de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, descansando sobre un copón y una media luna horizontal. A lo largo de los siglos, su conservación ha requerido cuidados especiales para preservarla del paso del tiempo.

Durante cientos de años fue vestida con mantos azules bordados, hasta que en la década de 1970 se recomendó retirarlos para proteger la integridad de la madera.

A principios de los años 2000, ante el deterioro en su rostro y cabeza, se le aplicó un baño dorado elaborado con oro donado por los propios fieles. Desde entonces, se utiliza una réplica de mayor tamaño en las procesiones para resguardar la talla original de la exposición solar y el desgaste.

Cuatro siglos de la imagen.

La catedral es testigo

El recinto que resguarda a la patrona ha evolucionado junto con la ciudad; tras sufrir los embates del terremoto de 1766 y ser ampliado a inicios del siglo XIX, el templo adquirió su fisonomía arquitectónica actual en la gran remodelación de 1950, ejecutada bajo los planos de Giovanni Oreste Della Piana. En su interior custodia valiosas piezas de arte sacro, como el bajorrelieve en mármol de Carrara de La Última Cena (1957), obra de Emilio Musso.

El 11 de enero de 1997, mediante la bula Maiori Christifidelium promulgada por el papa Juan Pablo II en 1996, el templo fue elevado a Catedral de Nuestra Señora de Copacabana, convirtiéndose en la sede de la diócesis que abarca Guarenas, Guatire y Barlovento.

De cara a este año jubilar, la estructura fue objeto de un plan de rehabilitación integral ejecutado por el Gobierno Bolivariano junto con la Alcaldía del municipio Plaza. Los trabajos permitieron recuperar el patrimonio arquitectónico y atender las afectaciones sufridas principalmente en la fachada tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

La coronación canónica

La celebración del 21 de noviembre reviste una solemnidad extraordinaria tras la aprobación de la coronación canónica pontificia, una de las máximas distinciones que otorga la Iglesia católica a una imagen mariana por su antigüedad, arraigo comunitario e influencia espiritual.

La petición fue presentada por el recientemente fallecido obispo de Guarenas, monseñor Tulio Ramírez Padilla, en audiencia privada con el papa León XIV el 16 de octubre de 2025. Tras ser tramitada por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la noticia fue anunciada oficialmente en junio de 2026 durante la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Con motivo del cuarto centenario, la Santa Sede concedió la indulgencia plenaria a todos los fieles que participen con fe y devoción en las celebraciones dentro del templo catedralicio.

En vísperas de la jornada central, el párroco Valdemar González recordó el esfuerzo pastoral de monseñor Ramírez para alcanzar el decreto vaticano y extendió una invitación abierta a toda la feligresía del eje mirandino a sumarse con júbilo a dicha cita histórica, que reafirma cuatro siglos de identidad y fe.