Gina Hinojosa, una hija de México conquista Texas

El 3 de noviembre de 2026, Texas protagonizó uno de los vuelcos políticos más sorprendentes de su historia reciente. Gina Hinojosa, una abogada demócrata de 52 años, derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a décadas de predominio de ese partido en el principal cargo ejecutivo del estado. Su victoria no solo significó el regreso de los demócratas a la gobernación texana: convirtió a Hinojosa en la primera mujer latina en ocupar ese puesto.

La dimensión histórica del resultado se entiende mejor al observar el territorio que acaba de conquistar. Texas es uno de los estados más importantes de Estados Unidos por su población, extensión, actividad económica y peso electoral. Durante años ha sido considerado un bastión republicano, con una política dominada por dirigentes conservadores y una fuerte influencia de los sectores empresariales y energéticos.

Pero la victoria de Hinojosa tiene otra dimensión que trasciende la disputa entre demócratas y republicanos. La nueva gobernadora es hija de una mexicana nacida en San Luis Potosí y de un estadounidense de ascendencia mexicana. Su trayectoria constituye un ejemplo del progresivo protagonismo de una comunidad que durante generaciones estuvo vinculada a la historia social y económica de Texas, pero que ahora reclama un espacio mayor en sus instituciones políticas.

Una familia de raíces mexicanas

Gina Hinojosa nació y creció en Brownsville, en el Valle del Río Grande, una región del sur de Texas que comparte con México una historia, una geografía y una intensa relación cultural y familiar. En esa zona, la frontera no constituye únicamente una división territorial: es también un espacio de intercambios, vínculos familiares y una identidad que se ha construido a ambos lados del río Bravo.

Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí y posteriormente desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos. Es abogada, especializada en litigios relacionados con negligencias médicas, seguros y productos sanitarios.

Su padre, Gilberto Hinojosa, nació en Álamo, Texas, y pertenece a la segunda generación de una familia mexicano-estadounidense. Abogado de profesión, ha tenido una larga trayectoria en la política demócrata texana. Fue juez del condado de Cameron entre 1995 y 2006 y, desde 2012, presidió el Partido Demócrata de Texas.

Gilberto Hinojosa fue también un pionero dentro de su familia: según su perfil biográfico en la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), fue el primero de sus familiares en graduarse de la universidad. Estudió en la Universidad Panamericana —hoy Universidad de Texas— y obtuvo su título de Derecho en Georgetown.

La historia de su padre permite entender una parte del entorno en el que creció Gina. Su ascendencia mexicana no era una referencia lejana ni una circunstancia exclusivamente genealógica. Formaba parte de una experiencia familiar y social marcada por la relación entre las comunidades hispanas y las instituciones estadounidenses.

En el año 2000, Gilberto Hinojosa relató al diario The New York Times un episodio que ilustra las dificultades que podían enfrentar incluso los profesionales de origen mexicano. Contó que un agente lo siguió durante varios kilómetros mientras conducía con su esposa y una de sus hijas. En otra ocasión, tuvo problemas para abordar un avión con destino a Houston hasta que aclaró su nacionalidad.

Veintiséis años después, una de sus hijas ha sido elegida para dirigir el estado donde ocurrieron esos episodios.

De la abogacía a la política

Gina Hinojosa no comenzó su carrera como dirigente política. Estudió en las escuelas públicas de Brownsville, se graduó en la Universidad de Texas y obtuvo su título de Derecho en la Universidad George Washington, en Washington D. C.

Su primera actividad profesional estuvo relacionada con la defensa de los derechos civiles y laborales. Trabajó como abogada de sindicatos y organizaciones de trabajadores, representando a empleados que reclamaban salarios, prestaciones y condiciones laborales justas.

En 2005 participó, además, en el equipo legal que impulsó una demanda contra Tom DeLay, entonces uno de los dirigentes republicanos más influyentes de la Cámara de Representantes federal, por un caso relacionado con financiación política y lavado de dinero.

Sin embargo, su entrada en la política electoral tuvo un origen mucho más doméstico.

En 2012, la escuela primaria a la que asistía su hijo en Austin estaba amenazada de cierre como consecuencia de los recortes presupuestarios. Hinojosa se involucró en la movilización de padres y representantes de la comunidad para impedirlo. Aquella experiencia la llevó a presentarse como candidata a la junta escolar del distrito independiente de Austin (Austin ISD).

Ganó las elecciones y consiguió que el problema de su escuela se convirtiera en una causa más amplia: la defensa de la educación pública y de los centros escolares de los barrios menos favorecidos.

En 2015 fue elegida presidenta de la junta escolar. Durante su gestión se impulsaron mejoras salariales para los docentes, se equilibró el presupuesto del distrito y se mantuvieron abiertos los centros educativos que estaban amenazados.

La experiencia terminó por definir su vocación política. Hinojosa llegó a la conclusión de que los problemas de las escuelas locales no podían resolverse únicamente desde las juntas educativas si las decisiones presupuestarias y legislativas seguían tomándose en el Capitolio estatal.

Diez años en el Capitolio de Texas

En 2016 dio el salto a la política estatal y consiguió un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde representó a un distrito de Austin. Su elección marcó el comienzo de una carrera legislativa que se prolongó durante cinco mandatos.

La educación pública se convirtió en su principal bandera. Hinojosa se opuso a los proyectos de financiación de escuelas privadas mediante recursos públicos, una de las iniciativas prioritarias de Greg Abbott y de los sectores conservadores del Partido Republicano.

En 2019 participó en la lucha por conseguir una inversión superior a los 11.000 millones de dólares para las escuelas públicas de Texas. También impulsó iniciativas relacionadas con el aumento de los salarios de los maestros y la reducción de las pruebas estandarizadas.

Su actividad legislativa no se limitó a la educación. Trabajó en asuntos de financiación sanitaria, seguridad pública, derechos laborales y regulación empresarial. Fue promotora de una legislación que permitió canalizar cerca de 1.000 millones de dólares en fondos federales para la atención sanitaria de personas sin recursos en el condado de Travis.

En el terreno empresarial impulsó reformas que facilitaron la creación de sociedades de beneficio público, una modalidad corporativa que permite incorporar objetivos sociales a la actividad de las empresas.

Por su orientación ideológica, Hinojosa figuró entre los representantes más progresistas de la Cámara estatal. Sin embargo, durante su campaña para la gobernación moderó el tono de algunas de sus posiciones y buscó construir una coalición que fuera más allá de los votantes demócratas tradicionales.

La batalla contra Greg Abbott

Cuando anunció su candidatura en octubre de 2025, pocos consideraban que Hinojosa pudiera derrotar a Greg Abbott.

El gobernador republicano llevaba tres mandatos consecutivos y disponía de una maquinaria electoral y financiera muy superior. Su posición estaba respaldada por sectores empresariales, grandes donantes y por la influencia nacional del presidente Donald Trump.

Hinojosa, en cambio, era conocida principalmente en los círculos políticos de Austin. Su campaña tenía menos recursos y debía competir con una estructura republicana que había dominado la política estatal durante años.

Su estrategia consistió en desplazar el debate desde las tradicionales confrontaciones ideológicas hacia los problemas cotidianos de los ciudadanos: el costo de la vida, la educación, la sanidad y la influencia de los grandes intereses económicos.

Uno de sus mensajes centrales fue que Texas debía gobernarse en función de las necesidades de sus habitantes y no de los intereses de los multimillonarios y las grandes corporaciones.

También cuestionó el crecimiento de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, reclamando una moratoria hasta que existieran mayores garantías para las comunidades y los consumidores.

En materia económica propuso entregar un pago extraordinario de 1.500 dólares a cada hogar texano con recursos del fondo de ahorro estatal. También planteó suspender temporalmente los impuestos estatales sobre la gasolina y el diésel y congelar las tarifas eléctricas.

Su programa educativo contemplaba aumentar la financiación de las escuelas públicas, elevar los salarios docentes, eliminar las pruebas estandarizadas STAAR y frenar la expansión de los programas de financiación de escuelas privadas.

El resultado terminó siendo mucho más contundente de lo que muchos habían anticipado. Hinojosa derrotó a Abbott con el 52,8 % de los votos frente al 45,7 %, según los resultados publicados con el 99 % del escrutinio.

El significado de una victoria latina

La elección de Gina Hinojosa tiene una importancia particular en un estado donde la población hispana representa una parte fundamental de la sociedad.

Texas comparte con México una frontera de casi 2.000 kilómetros y una historia en la que las identidades mexicana y estadounidense se han entrelazado durante generaciones. Numerosas familias texanas tienen antepasados mexicanos que vivieron en el territorio antes de que se estableciera la frontera actual en 1848.

La trayectoria de Hinojosa refleja precisamente esa realidad. Su madre nació en México; su padre pertenece a una familia mexicano-estadounidense y su propia formación transcurrió enteramente en instituciones educativas estadounidenses.

Su elección no debe interpretarse simplemente como el ascenso de una representante de origen extranjero. Es, sobre todo, la llegada al poder de una generación de estadounidenses cuyas raíces familiares forman parte de una historia más amplia de integración, movilidad social y participación política.

También supone un cambio simbólico para los demócratas, que durante años han intentado convertir el crecimiento de la población latina en una ventaja electoral en Texas, sin conseguirlo en las elecciones estatales.

La victoria de Hinojosa demuestra que el voto hispano puede desempeñar un papel decisivo, aunque su coalición electoral fue más amplia y consiguió atraer también a independientes, mujeres de los suburbios y sectores republicanos descontentos.