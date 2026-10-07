La sequía extrema golpea el corazón de la ganadería familiar en Paraguaná

En Sicaname, una pequeña comunidad asentada en las tierras secas de la península de Paraguaná, la brisa levanta una arena fina que por momentos nubla la vista. Apenas comienza la mañana y la temperatura ya roza los 30 grados: es agotador.

Jesús Díaz carga un balde plástico hacia el corral. A su alrededor, una docena de cabras bala con desesperación. Ya no necesitan el alivio del ordeño: solo quieren agua.

«Hace dos años, una sola cabra me daba hasta tres litros diarios de leche. Hoy sufro para sacarles medio litro. A la mitad del rebaño se le secó la ubre por el calor y la falta de comida suficiente», cuenta Jesús mientras pasa la mano por el lomo huesudo de una de sus mejores productoras.

La caída drástica en el ordeño se siente en toda la cadena. La producción artesanal de queso, requesón, suero y la tradicional conserva de leche caprina ha mermado a niveles críticos en los caseríos del municipio Falcón. Las cocinas y pequeñas queseras familiares operan a una fracción de su capacidad por falta de materia prima.

Agravado por el fenómeno de El Niño, el déficit de precipitaciones que ya venía golpeando a la península se convirtió este año en una sequía extrema. Tras dos periodos consecutivos sin lluvias suficientes en un suelo de por sí árido, la escasez prolongada superó la capacidad de la infraestructura comunitaria existente, que hoy requiere mantenimiento urgente para sortear la crisis climática.

Muerte en el corral y descapitalización

Sin agua y sin pasto, las majadas artesanales se van apagando. Los animales más débiles caen exhaustos tras recorrer kilómetros entre cujíes secos en busca de los pocos brotes verdes que quedan.

El golpe más duro se lo lleva el futuro del rebaño. Castigadas por el calor y la malnutrición, las cabras preñadas no logran sostener la gestación.

«Uno ve cómo los cabritos se le van muriendo en las manos. Las cabras preñadas abortan o se quedan en el parto; si la cría logra nacer, sale tan débil que ni se levanta y a las pocas horas cae. Se nos está yendo el ganado de hoy y el de mañana», dice Jesús, mirando al horizonte para no ver un corral que se le está quedando grande.

«Para comprar un camión de agua o un saco de alimento, no hay dinero», coinciden los pequeños criadores. La única salida que les queda es la descapitalización: vender parte del rebaño a precio de remate para intentar salvar a los animales que aún se mantienen en pie.

Represas de arcilla y mangueras secas

El mapa hídrico de Sicaname, Las Clavellinas, El Vínculo, Jacuque y los caseríos vecinos quedó reducido a nada.

Las represas artesanales que solían almacenar agua para seis meses hoy son grandes grietas de barro seco. Los embalses más profundos, revestidos de losa para resistir hasta un año, agotaron sus reservas tras el segundo periodo sin lluvias.

Donde antes tomaba agua el ganado, hoy solo hay tierra resquebrajada. A pocos metros, las mangueras de riego yacen sobre el suelo erosionado. La escasez también frenó la siembra tradicional de pimentón, ají dulce, melón y patilla.

El cardón: sinónimo de resistencia

Sin pasto nativo y sin dinero para comprar alimento concentrado, el criador vuelve a lo ancestral para defender a sus animales: cosechar cardón.

Con una vara larga, los hombres tumban los brazos de los cactus más altos. Luego, machete en mano, trocean y chamuscan los tallos sobre el fuego para quemar las espinas antes de echárselos al rebaño.

«No los engorda, es pura fibra y agua. Pero al menos evita que caigan muertas en el corral», explica Jesús, mientras limpia con el machete el último trozo de cardón, sin sentir —al menos mientras dure el calor de la faena— las tunas que se le han clavado en las manos.

Limpiar la tierra seca: una salida necesaria

El campesino sabe que los auxilios puntuales no bastan. Técnicos y criadores coinciden en una prioridad inmediata: aprovechar que los pozos y represas comunitarias están secos para limpiarlos, remover el sedimento y rehabilitarlos antes de que caigan las primeras lluvias.

No obstante, los productores advierten que para remover toneladas de tierra acumulada se necesita maquinaria pesada, combustible y una logística que supera por completo las posibilidades económicas de cualquier familia rural.

Mientras las unidades de mayor escala sortean la sequía con pozos profundos y motobombas, la ganadería familiar de la península está llegando al límite de sus márgenes de resistencia. Sin capital para costear maquinaria pesada, camiones cisterna o alimento concentrado, los corrales de cada caserío quedan a merced del clima. Allí no solo peligra un rebaño; bajo un sol tenaz del que no se guardaba memoria, se desvanece el modo de vida y el sustento del pequeño productor paraguanero.