Mérida apostó por el turismo deportivo en vacaciones

Una afluencia de 39.385 visitantes se movilizó por el estado Mérida durante la temporada vacacional de este año. La entidad diversificó su oferta turística a través de importantes eventos deportivos, como la Vuelta a La Azulita en Bicicleta de Montaña Antonio Prieto en el municipio Andrés Bello, la Vuelta a Mérida y el Campeonato de Duatlón de Las Américas en el municipio Libertador.

El gobernador Arnaldo Sánchez señaló que la ocupación hotelera alcanzó 72,3%. El eje metropolitano registró el mayor nivel de alojamiento turístico con 85%, seguido por el Páramo con 67%, la zona Norte del estado con 55% y el eje de los Mocotíes con 81% de visitantes.

Sánchez detalló que los lugares más visitados fueron el Sistema Teleférico Mukumbarí, que tras reiniciar sus operaciones el 19 de agosto atendió a 43.719 usuarios; el parque zoológico Chorros de Milla, con 39.978 visitantes; y el balneario de Palmarito, con 31.519.

“Se realizó un cálculo de ingresos económicos sobre una estadía promedio de cinco días y un gasto diario de 200 dólares por persona, lo que arrojó una proyección de 7.887.000 dólares”, precisó.

Destacó que eventos como la Vuelta a Mérida, desarrollada a lo largo de 5 días con un recorrido por 13 de los 23 municipios de la entidad, fueron presenciados por más de 650.000 personas. En esta cita deportiva se exhibe la belleza de los paisajes andinos y la calidez de su gente.

La Vuelta a La Azulita registró 1.477 visitantes, quienes disfrutaron de clínicas deportivas de ciclismo y atractivos turísticos como la cascada La Palmita y las cuevas del Quebradón, también conocidas como cuevas del Pirata, donde se ofrecen actividades de escalada, tirolesa, espeleología y avistamiento de aves.

La Feria de Tovar, en el municipio Tovar, albergó a 7.523 personas con actividades tradicionales, culturales y espectáculos musicales.

La movilización

Respecto a la movilización aérea, acotó que por el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo, ubicado en la ciudad de El Vigía, se registraron 10.500 desembarques y 11.421 embarques.

Mientras que por vía terrestre, a través del terminal de pasajeros José Antonio Paredes en la ciudad de Mérida, se trasladaron 27.742 personas a nivel regional y 61.024 a nivel nacional, con destinos principales hacia Barinas, Barquisimeto, Distrito Capital, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal y Valencia.

Todos estos indicadores consolidan al estado Mérida como uno de los destinos turísticos más completos, seguros y deslumbrantes de Venezuela.

La perfecta combinación entre la majestuosidad de sus montañas, la adrenalina del turismo deportivo y de aventura, la riqueza de sus tradiciones culturales y la inigualable hospitalidad de su gente hacen de la entidad andina la opción ideal para el descanso, la recreación y la inversión.

Mérida no solo ofrece paisajes memorables, sino una experiencia integral que invita a turistas nacionales e internacionales a descubrir el alma de los Andes.