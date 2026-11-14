Valencianos celebran a la Virgen del Socorro

Como cada 13 de noviembre, las calles del municipio Valencia se llenaron de fe y tradición, en devoción a Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad y símbolo indiscutible de la identidad carabobeña; amor que trasciende lo religioso y se convierte en el mayor encuentro cultural de la región. Este año, la feligresía conmemora 116 años de la coronación canónica de la advocación mariana, en 1910 en la Santa Sede. En estas fechas, el casco histórico de Valencia se convierte en un río de fe y de agradecimiento por los favores recibidos. A lo largo de más de tres siglos, el fervor hacia la patrona ha quedado sellado en acontecimientos históricos que consolidaron su lugar en la iglesia venezolana.

Cuenta la historia que en el siglo XVII, la Cofradía del Espíritu Santo encargó a España una imagen de la Virgen Dolorosa, mientras que un convento en Perú solicitó una representación de la Virgen del Socorro. Por un error en el embarque y distribución de las cajas en los puertos coloniales, las imágenes intercambiaron su destino: la Dolorosa llegó a tierras peruanas y la talla de Nuestra Señora del Socorro arribó a Valencia. Lejos de reclamar el equívoco, los habitantes de la entonces Nueva Valencia del Rey asumieron el suceso como un designio divino, adaptándola de inmediato como su protectora espiritual.

A diferencia de otras representaciones marianas que muestran júbilo, la Virgen del Socorro de Valencia posee una iconografía profundamente conmovedora: viste de negro y morado, colores de duelo y penitencia; con las manos entrelazadas y el rostro inclinado en señal de dolor ante la Pasión de Cristo, reflejando el consuelo que ofrece a quienes atraviesan momentos de aflicción.

Su manto este año en negro y vino tinto con toda una simbología.

Agenda de devoción

La festividad de la Virgen del Socorro representa el punto más alto del calendario católico y cultural del municipio de Valencia.

Como ya es tradición, la jornada comenzó desde la madrugada de este viernes con el tradicional repique de campanas y las mañanitas frente a la Catedral, en plena Plaza Bolívar.

Bajo el lema “Hagan lo que Él les diga”, basado en la lectura bíblica Juan 2:5, la feligresía rindió homenaje a la Solemnidad de Nuestra Señora del Socorro con la tradicional Misa en el Forum y posterior procesión por la avenida Bolívar hasta la rehabilitada Catedral de Valencia del estado Carabobo, un recorrido de profunda devoción, unión familiar y encuentro de todos los valencianos.

Tras salir del Forum, la sagrada imagen paseó por la Hermandad Gallega, continuó por la avenida Bolívar con el resguardo de motorizados y realizó una parada especial en la iglesia El Viñedo.

Desde allí, el trayecto avanzó por Camoruco, la calle López Latouche, la Torre Banaven, las calles Pedro Gual y Guzmán Blanco, hasta alcanzar el Museo de Arte Valencia (MUVA – antiguo Ateneo). En el tramo final, la procesión recorrió las avenidas Arismendi y Vargas y culminó en la Catedral de Valencia.

A lo largo de todo el camino, diversas instituciones y movimientos rindieron emotivos homenajes a la patrona valenciana.

Las festividades iniciaron el pasado primero de noviembre con el pregón de las fiestas y la entrega de la Catedral de Valencia totalmente rehabilitada por el Plan Venezuela Renace, tras registrar severas afectaciones por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La celebración también ofreció un nuevo Plan Pastoral de la Arquidiócesis de Valencia, instrumento que marcará el camino evangelizador de la diócesis para los próximos cinco años.

Para el valenciano, la Virgen del Socorro no es únicamente una figura de altar; es un referente cotidiano de pertenencia. Sus festividades continúan siendo el punto de encuentro donde convergen todas las generaciones de Valencia, recordando que la historia de la ciudad no puede contarse sin mirar hacia el altar mayor de su catedral.

Valencianos ofrendan el 13 de noviembre a su patrona. FOTOS GOBERNACIÓN

Manto de fe

La Virgen del Socorro viste este año un traje y manto ofrendado por el colegio Ymca Valencia, como parte del proyecto “Ruta de Fe: Socorro 2026” del equipo humano de Posan. El atuendo de alta costura fue elaborado en terciopelo negro con degradado vinotinto.

El manto de 4 metros posee elementos numéricos simbólicos: los 80 lirios por la pureza y los 80 años de YMCA Venezuela; 116 hojas por los años de la Coronación Canónica y 410 cristales en honor a la fundación de la Cofradía. Además, tiene simbología espiritual e institucional, la cual integra el monograma mariano, un triángulo que representa el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, la medalla institucional y estrellas formativas.