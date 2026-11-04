Aparece embarcación tras casi 48 horas desaparecida en Falcón

La embarcación de nombre «José Alexander» fue localizada en las costas de Adícora, en el municipio Falcón, con sus cinco tripulantes sanos y salvos tras permanecer casi 48 horas desaparecida en alta mar.

Tras la alerta emitida por los familiares de los marineros, la Capitanía de Puerto del estado Falcón y los organismos de seguridad marítima activaron los protocolos de búsqueda y rescate, logrando avistar la nave durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre a 10 millas náuticas de la costa.

De acuerdo con declaraciones de Joselin Jiménez, familiar de los tripulantes, la nave zarpó al mediodía del pasado lunes desde Curazao con destino a La Vela, en el municipio Colina, tras permanecer dos meses en la isla participando en las jornadas de exportación de frutas en el mercado flotante.

Las autoridades y allegados se encuentran a la espera del desembarco de la tripulación —integrada por José Jiménez, Alberto Flores, Armando Perozo, Armando Perozo Caridad y Paul Bello— para precisar los motivos del desvío de la ruta inicial, el cual presumen estuvo motivado por fallas en el suministro de combustible.