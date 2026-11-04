A 10 millas náuticas de Adicora fue hallada la embarcación. Foto/Referencial
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Falcón

Aparece embarcación tras casi 48 horas desaparecida en Falcón

Los cinco tripulantes fueron hallados a salvo a 10 millas náuticas de Adícora

Josmary Escalona
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La embarcación de nombre «José Alexander» fue localizada en las costas de Adícora, en el municipio Falcón, con sus cinco tripulantes sanos y salvos tras permanecer casi 48 horas desaparecida en alta mar.

Tras la alerta emitida por los familiares de los marineros, la Capitanía de Puerto del estado Falcón y los organismos de seguridad marítima activaron los protocolos de búsqueda y rescate, logrando avistar la nave durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre a 10 millas náuticas de la costa.

De acuerdo con declaraciones de Joselin Jiménez, familiar de los tripulantes, la nave zarpó al mediodía del pasado lunes desde Curazao con destino a La Vela, en el municipio Colina, tras permanecer dos meses en la isla participando en las jornadas de exportación de frutas en el mercado flotante.

Las autoridades y allegados se encuentran a la espera del desembarco de la tripulación —integrada por José Jiménez, Alberto Flores, Armando Perozo, Armando Perozo Caridad y Paul Bello— para precisar los motivos del desvío de la ruta inicial, el cual presumen estuvo motivado por fallas en el suministro de combustible.

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