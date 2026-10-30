Despliegan IV Maratón «Abrazando la Salud» en cinco ejes de Falcón

Para cerrar el mes de octubre, la Gobernación del estado Falcón llevó a cabo la cuarta edición del maratón social «Abrazando la Salud», alcanzando más de 7.000 atenciones médicas integrales de manera simultánea en la entidad.

La estrategia sanitaria mantuvo en operatividad 26 centros de salud distribuidos a lo largo de Central, Paraguaná, Occidental, Sierra y Costa Oriental, con el propósito de brindar respuesta médica oportuna y gratuita a las comunidades.

Desde el Hospital María Auxiliadora Muyale de Serafín, en el municipio Dabajuro, el gobernador Víctor Clark informó que la iniciativa suma más de 23.000 atenciones acumuladas en sus cuatro ediciones, junto a la resolución de 2.800 cirugías de baja, mediana y alta complejidad.

El mandatario detalló que el despliegue ofreció consultas en diversas especialidades, entrega gratuita de medicamentos, despistaje de enfermedades crónicas y estudios de diagnóstico.

«En cada jornada nos preparamos para la próxima porque captamos casos de forma directa y determinamos las necesidades en especialidades, estudios y medicinas», señaló.

Asimismo, resaltó la habilitación de 19 quirófanos en la red hospitalaria regional durante este abordaje: «Gracias al esfuerzo coordinado del personal asistencial, se ejecutaron más de 700 intervenciones quirúrgicas y se activaron más de 4.000 profesionales de la salud».

Beneficiarios de la jornada valoraron la celeridad del plan asistencial.

Gilberto Gutiérrez, habitante del municipio Sucre, destacó la atención masiva recibida en la zona, mientras que Elena Yajure expresó su agradecimiento tras ser intervenida quirúrgicamente de una patología que no podía costear por vías privadas.