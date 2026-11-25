El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark Boscán, encabezó una jornada de servicios públicos en la urbanización Los Médanos del municipio Miranda (Coro), para dar respuesta a las solicitudes planteadas en una asamblea comunitaria previa a los más de 4.000 habitantes.

El ejecutivo regional indicó que el plan se ejecutará en fases, siendo la inicial la de servicios públicos, para luego pasar a la fase social.

Por ello, se sustituyeron este miércoles dos transformadores, uno en el sector B y otro en el C para mejorar la calidad de vida de al menos 130 familias de forma directa.

«Estamos junto a Corpoelec haciendo cambio de transformadores, mantenimiento de tendidos y corrección de fallas y puntos calientes en dos sectores sin servicio de 220 o 110 voltios», especificó.

Además, destacó la limpieza de colectores, revisión del sistema de agua potable, así como el retiro de escombros y basura en vías internas y principales. También se hizo el saneamiento de al menos 2.000 hectáreas en un terreno baldío.

Las losas serán canchas deportivas múltiples

Acciones integrales

En cuanto al deporte y la recreación, se iniciaron los trabajos de adecuación de tres losas para las canchas, la evaluación para colocar el alumbrado público y la dotación de pintura para la demarcación necesaria.

El mandatario regional hizo un recorrido por el sector para establecer las prioridades de la próxima jornada que se enfocará en la rehabilitación del ambulatorio, los centros educativos y la iglesia.

«También vamos a hacer seguimiento a los proyectos ganadores de las consultas populares junto a las tres comunas que agrupan en su punto y círculo entre 5.000 o 6.000 habitantes», alegó.

Clark enfatizó que la jornada sumó esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Vicepresidencia de Servicios Públicos, la Gobernación del estado, la Alcaldía de Miranda, Corpoelec, Hidroven, la Secretaría de Ambiente, Juntos por Falcón, Vías de Falcón y Fundacoambi.

Vecinos agradecidos

Dilia Vargas, vocera del consejo comunal «Vencedores del sector D» aseguró que la jornada representa el inicio de labores que impactarán en el bienestar de toda la comunidad.

«El llamado es a los vecinos a que sean conscientes sobre los servicios públicos y ante una falla acudan a la instancia correspondiente para conseguir una solución y no tomen decisiones que afecten a otros vecinos», señaló.

Por su parte, Elionel Reyes, vocero de la comuna «La Esperanza I Renacer», resaltó que el trabajo que se efectuará en las canchas beneficiará a la juventud.

«Pero también a los adultos, a la familia en general, ya que se tiene planteada una zona integral que se enfoque en el deporte, pero también en la recreación y el esparcimiento para la integración de los jóvenes, sobre todo en los sectores E, F y G, que son los que están en la parte de atrás de la comunidad», precisó.