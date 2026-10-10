Modernizan Clínica Popular Dr. José Ramón Jatem en Paraguaná

El ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, visitó la ciudad de Punto Fijo (municipio Carirubana) para entregar junto al gobernador Víctor Clark Boscán, la modernización Clínica Popular tipo I «Dr. José Ramón Jatem» que impacta en más de 106 mil paraguaneros.

Un total de 26 consultorios para las distintas especialidades de consultas externas, el área de odontología con cinco sillas nuevas, nueve camas para hospitalización y siete para observación, se unen a la rehabilitación de la emergencia, sala de trauma shock, triaje, entre otros, con iluminación, climatización, pintura, mobiliario y equipos de últimas tecnología para los servicios de rayos X y laboratorio.

El titular de la cartera de salud, doctor Alvarado aseguró que la salud es priorizada por la presidenta Delcy Rodríguez en esta nueva etapa de recuperación económica gracias a la diplomacia paz y política asumida para asegurar el bienestar del pueblo venezolano.

«A través de los nuevos ingresos que entran a la nación, la inversión en salud está floreciendo, solo con el plan José Gregorio Hernández estamos invirtiendo en dos nuevos centros de salud aquí en la entidad para de esta manera fortalecer la red ambulatoria y hospitalaria» explicó.

Por su parte, el mandatario regional, Víctor Clark, precisó que el centro tiene la capacidad para atender de forma diaria a más de 500 pacientes en sus diferentes áreas junto al personal de profesionales de la salud adscritos al Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Adolfo Guzmán.

«En un esfuerzo de todos los niveles de gobierno, garantizamos la salud gratuita y de calidad para los falconianos con un centro de salud totalmente equipado, además en cada uno de los cinco ejes territoriales se ejecutan intervenciones integrales en centros de salud para seguir descongestionando el sistema, sostuvo al tiempo que agregó que actualmente trabajan en la recuperación de 24 centros de salud de forma simultánea.

Pueblo agradecido

Nelson Yagua, como habitante, destacó los resultados de la obra y exhortó a la comunidad a cuidar los espacios para mantenerlos en buen estado.

«Esto ha sido una gran inversión y vemos como el hospitalito, como lo llamamos cariñosamente, tiene un nuevo rostro para atender a todos los pacientes de los tres municipios de la Península que los requieran» asentó.

Entre tanto, la doctora Lesbia Perozo, directora de la clínica popular, refirió que además de ganar consultas especializadas, recibieron la ambulancia repotenciada, lo cual les permite hacer traslados de pacientes en caso de ser requerido.

Cabe mencionar que dicha agenda se cumplió a propósito de la celebración del 82° aniversario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del 69° aniversario del centro de salud el próximo mes de noviembre, de la infraestructura hospitalaria.