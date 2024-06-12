Con el objetivo de sumar acciones, manos y proyectos para construir un futuro mejor en Venezuela, el Movimiento Futuro Falcón desarrolló este miércoles, un encuentro con el sector científico, tecnológico e innovador para conocer los avances que tiene la entidad y así poner a la orden del Gobierno nacional los proyectos y propuestas factibles que contribuyan a la independencia y soberanía económica.

Por ello, la actividad realizada en el paseo La Alameda de la ciudad de Coro (municipio Miranda), fue acompañada por la viceministra de Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmarys Hernández, quien en nombre de la ministra Gabriela Jiménez exhortó a los creadores a seguir con sus investigaciones e innovaciones, en virtud de dar respuestas a las necesidades que el país presenta en áreas como la agricultura, la tecnología, la salud, lo industrial, lo químico, entre otros.

En su disertación sostuvo que la región tiene altas potencialidades y cuenta con varios espacios de trabajo como el Semillero Científico, la Cayapa Heroica y la Alianza Científica Campesino, en donde el recurso humano es apoyado de forma técnica.

Recordó que a través de la ruta científica en la entidad, se dan aportes significativos a la agenda económica basada en el espíritu de la fraternidad, el reconocimiento y el impulso para lograr una ciencia de paz, soberana e independiente.

Juventud comprometida

La coordinadora regional del Movimiento Futuro Falcón, Rosan Ruiz, aseguró que se trata del segundo acto formativo de masa que llevan a cabo, pues el primero se efectuó el pasado sábado, en el que se incorporaron otros sectores productivos.

«El objetivo del movimiento es sumar a aquellas personas que sienten que no tiene espacio para aportar su granito de arena al desarrollo de la nación, aquí le tendemos la mano, los incorporamos y los proyectamos para que su idea pueda contribuir al avance del país», aseguró.

Agregó que así como hicieron con los científicos harán con las mujeres, los jóvenes y demás sectores para resaltar su papel protagónico en el proceso.

Por otra lado, enfatizó que el movimiento responde al planteamiento de las 7T, en el cual llevan, a su vez, unos 15 movimientos activos y unos 3000 voluntarios registrados a lo largo y ancho de los 25 municipios del territorio falconiano.

De tal forma, invitó a todos los falconianos a sumarse a través de la página web o asistiendo a la base de misiones más cercana para expresar su voluntad de pertenecer al movimiento.

Entre los asistentes, Josué Bravo, encargado del primer Centro de Biomédica del país, indicó que entre la tecnología desarrollada en sus talleres están las prótesis para animales con discapacidad, las impresiones de imágenes en 3D y otros tantos prototipos que ayudan a la salud y a la medicina.

Mientras que un representante del sector agrícola habló de la certificación de la semilla de papa Bonita, la cual ya es cultivada en dichas tierras y sirven como banco para nuevos desarrollos.