Complejo Turístico Samán: una alternativa en Guárico para turistear

La impetuosa geografía del estado Guárico cuenta con un sinfín de lugares pensados para la recreación y el sano esparcimiento familiar, que permiten, sin duda alguna, sumergir a propios y visitantes en la espectacularidad de cada espacio.

Precisamente en el sector Los Flores, ubicado a unos 8 kilómetros de San Juan de los Morros (capital guariqueña) se encuentra el Complejo Turístico Samán, un extenso terreno con pincelados paisajes que se dejan acompañar de espacios abiertos y campestres, donde prima el turismo no convencional y el contacto con la naturaleza.

Amplio abanico de actividades

Este lugar centra sus servicios en la recreación, el deporte y el entretenimiento, brindando a los visitantes la libertad de aventurarse sobre un amplio abanico de actividades, entre las que destaca: disfrutar de una experiencia única montado a caballos, hasta experimentar la impresionante belleza de las montañas y lagunas, a través de una ruta de senderismo que abarca un poco más de 2 mil 100 metros.

El zoológico es otro de los atractivos de estas exclusivas instalaciones, el cual alberga una gran variedad de animales rescatados y domesticados, como monos, conejos, ardillas y otros tantos, que interactúan de manera jocosa con niños, jóvenes y adultos.

Los paseos en kayak y la navegación en botes a lo largo y ancho de una laguna de calmada corriente, forman parte de las actividades particulares de este centro turístico, que marcan, verdaderamente, un punto diferencial con otros sitios de interés de la región llanera.

Dentro de esta enumeración también resalta el parque infantil con ingeniosos juegos y elementos elaborados con material reutilizado (cauchos), una confortable y amplia piscina de agua cristalina, dos canchas de bolas criollas, una cancha deportiva para la práctica de diversas disciplinas, una sala de estar con diferentes juegos de mesa, un caney elegante para reuniones o fiestas familiares y una posada con agradables habitaciones.

Full days y reservaciones

Samán Complejo Turístico, adaptándose a las nuevas tendencias del turismo, ha diseñado diferentes paquetes full days o planes de días completos accesibles al bolsillo y al requerimiento de cada visitante, cuyos costos van desde los $15 hasta los $25, ocupando el horario de 9:00 de la mañana hasta las 5:30 / 6:00 de la tarde.

Asimismo, si los temporadistas desean hospedarse, este lugar cuenta con cómodas habitaciones quíntuples con aire acondicionado, donde podrán relajarse y descansar por un módico precio de 25 a 35 dólares, dependiendo del número de personas que desee alquilar cada habitación.

Para adquirir algún paquete full days y/o reservar en la posada, el turista debe hacerlo previamente comunicándose a través de la cuenta en la red social Instagram @samancomplejoturistico o a los números de teléfono: 0414-3245107 / 0412-4458368.

Estas instalaciones también disponen de un restaurante para el deleite de la mejor gastronomía, ofreciendo un variado menú que el visitante puede disfrutar a partir de 3 dólares.

Espacios para el impulso del turismo

El Complejo Turístico Samán nace después de la pandemia por Covid-19, pasando de ser una unidad productiva a lo que hoy día se ha consolidado como un destino autosuficiente para el impulso del turismo en la región guariqueña y el país.

Con seis meses de apertura, este complejo turístico fue nominado al Premio Nacional de Turismo, destacando entre los cinco mejores campamentos de Venezuela.

“No solo estamos creyendo en Guárico, sino también en Venezuela, fomentando el turismo en familia y brindando nuevas experiencias”, refirió el propietario, General Óscar González.

Señaló que siguen levantando nuevos espacios para garantizar más diversión y recreación, resaltando entre estos: un campo de softbol y canchas de tenis.

“Vamos creciendo poco a poco, con lo que tenemos, trazando metas y buscando garantizar más recreación, deporte y entretenimiento”, finalizó el General González.

Reservaciones

Instagram: @samancomplejoturistico

Teléfonos: 0414-3245107 / 04124458368.

¿Cómo llegar?

Desde Caracas se llega por la Troncal 1, carretera 1, recorriendo un poco más de 150 km para llegar a San Juan de los Morros. Posteriormente, transitar 8 kilómetros hacia el este de la ciudad.

¿Dónde comer?

El Complejo Turístico Samán cuenta con un restaurante y variados menús que van desde los 3 dólares en adelante.

¿Dónde quedarse?

Puedes alojarte en la posada que ofrece el centro turístico o en cualquier hotel de la capital guariqueña.