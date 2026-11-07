Activarán Hospital Universitario Rómulo Gallegos en Guárico

Un área de 512 metros cuadrados del Hospital Universitario de la Universidad Rómulo Gallegos (Unerg) en San Juan de los Morros (Guárico) es objeto de una rehabilitación integral para activar sus principales espacios asistenciales.

Durante una reciente jornada de inspección orientada a supervisar los avances en la recuperación del centro de salud, el rector de la institución, César Gómez, explicó que el proyecto se estructuró en tres fases, de las cuales esta etapa inicial se enfocará específicamente en la puesta en marcha de los servicios integrales que ofrece la universidad.

El plan abarca la modernización de la infraestructura física mediante la mejora de paredes, puertas, instalación de sistemas de iluminación, electricidad y climatización, y el acondicionamiento de consultorios y áreas de servicio, entre otras labores.

Gómez comentó que estos espacios, previamente abandonados, no solo se restaurarán para brindar atención médica especializada a la comunidad universitaria, sino que abrirán sus puertas para beneficiar a toda la población vecina.

La autoridad universitaria subrayó que esta importante iniciativa se lleva a cabo en el marco del Plan Venezuela Renace promovido por el Ejecutivo nacional, sumado al respaldo institucional de la ministra Ana Sanjuán. Indicó que la obra se alinea con los objetivos del Plan Universidad 2023-2030, una estrategia de gestión mediante la cual se han recuperado de forma progresiva diferentes espacios de la casa de estudios, consolidando un entorno propicio para el bienestar y la formación de la comunidad unergista.