Alistan camposantos en Guárico de cara al Día de los Difuntos

Camaguán y el Orituco en el estado Guárico, iniciaron labores de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento general en sus cementerios para acondicionar las instalaciones de cara a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el próximo 2 de noviembre.

Las intervenciones se llevan a cabo en el cementerio municipal de Camaguán y en el camposanto Jardines del Orituco, en Altagracia de Orituco, donde se ejecutan trabajos en caminerías y áreas verdes, recolección de desechos sólidos, pintura de fachadas y mejoras en el alumbrado público.

El alcalde camaguanense Emilio Ávila expresó a través de sus redes sociales: «estamos trabajando con el corazón para que cada familia encuentre un espacio digno, limpio y lleno de paz al visitar a sus seres queridos. Porque cuidar nuestra tierra es cuidar nuestra historia y a nuestra gente».

Por su parte, el registrador civil del Orituco, Luis Gustavo Herrera, explicó que las labores se realizan de forma mancomunada con las cuadrillas del Plan Soy Guárico. Asimismo, invitó a la población a participar en la jornada de actualización de fosas vacías en el cementerio municipal, activa hasta el viernes 23 de octubre.

Se prevé que en los próximos días el resto de los municipios guariqueños active operativos similares en sus camposantos para recibir a los visitantes en óptimas condiciones.