Siete pacientes guariqueños recibieron procedimientos de cateterismo y colocación de stents en el Hospital Vargas de Caracas, mediante el sistema 1×10 del Buen Gobierno y el plan Salud y Vida impulsado por el Ejecutivo nacional.

Se trata del primer grupo de pacientes intervenidos bajo el plan piloto de cateterismo —del programa Salud y Vida—, una iniciativa que comenzó en Guárico y se extenderá a otros estados en 2027. Así lo informó la doctora Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, quien detalló que la expansión se ejecutará progresivamente mediante la articulación con las gobernaciones y los equipos médicos, garantizando así la captación, el traslado, la logística y la atención gratuita.

Sobre la rapidez de la jornada, Iturria resaltó: «En menos de dos días ya los tenemos evaluados y cateterizados; quienes requirieron angioplastia recibieron su tratamiento completo, incluido el stent, y seguimos avanzando».

La autoridad detalló que la unidad de hemodinamia del Sistema Público Nacional de Salud supera los 3.150 cateterismos efectuados sin costo alguno.

Por su parte, tras visitar a los pacientes en el centro de salud caraqueño, el gobernador Donald Donaire agradeció el respaldo del Ejecutivo nacional y valoró que Guárico sea la entidad pionera de este plan.

Anunció el mandatario regional que el estado dispondrá de un cupo mensual para movilizar a quienes soliciten estas intervenciones por la VenApp.

«Contamos con todo el equipo de logística y movilización; es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la gobernación de Guárico y el Ministerio de Salud», puntualizó.