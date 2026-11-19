La Caravana de la Salud brindó asistencia médica a unas 213 mujeres privadas de libertad en el Anexo Femenino de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

La actividad forma parte de la jornada nacional de atención integral a la población femenina reclusa que se lleva a cabo del 16 al 20 de noviembre en todo el país, impulsada de forma conjunta por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y la Gran Misión Venezuela Mujer.

De acuerdo con el balance difundido por el despacho penitenciario en su cuenta de Instagram, el despliegue proyecta atender a 2.427 privadas de libertad: 2.379 adultas y 48 adolescentes.

El propósito del operativo es ofrecer evaluaciones médicas prioritarias que aseguren diagnósticos y tratamientos oportunos, así como garantizar los derechos de las internas en el marco del cumplimiento del régimen penitenciario.

En ese contexto, el gobernador Donald Donaire destacó que el abordaje incluyó consultas de medicina general, odontología, rayos X, mamografías y ecografías, además de la entrega gratuita de medicamentos.

Señaló que la programación contempló servicios de cuidado personal y orientación jurídica para brindar apoyo y fortalecer la atención en el recinto.

​El mandatario regional asumió el compromiso de rehabilitar las áreas del centro penitenciario para mejorar las condiciones de reclusión. «Seguimos presentes para escucharlas, atenderlas y acompañarlas», expresó Donaire.

​Conviene señalar que la iniciativa nacional no solo abarca la atención en salud, sino que también busca ofrecer respuestas concretas mediante mesas de escucha individualizada y la revisión exhaustiva de expedientes para agilizar los trámites y estatus procesales.