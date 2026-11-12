Cerca de 100 familias recibieron títulos de tierra en Camaguán

Cerca de 100 títulos de tierra urbana fueron entregados en el sector Las Caritas de Camaguán en el estado Guárico, como parte de las políticas de regularización y tenencia de la tierra que impulsa el gobierno bolivariano.

​La jornada se llevó a cabo en las calles de la comunidad y estuvo encabezada por el alcalde Emilio Ávila, quien calificó esta acción como una «victoria» para las familias que hoy celebran la reivindicación de un derecho largamente esperado.

Explicó que la entrega se concreta en el marco del Plan 10Mil —una iniciativa para resolver directamente las necesidades de las comunidades—, tras cumplir con el debido proceso legal y la aprobación en primera y segunda discusión del Concejo Municipal.

Ávila destacó que la titularidad de los terrenos se traduce en «tranquilidad para los abuelos que fundaron estas calles, estabilidad para los padres que luchan cada día y en futuro seguro para los niños que crecen en esta tierra».

«Sentir ese abrazo apretado y ver los ojos brillando de emoción de cada vecino al recibir su título nos llena el alma de fuerza. ¡Esto es trabajar con mística, con Dios por delante y con un amor infinito por nuestras familias!», acentuó el alcalde tras ratificar el compromiso de seguir transformando realidades en el territorio camaguanense.