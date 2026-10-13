Guárico someterá a votación 1.840 proyectos en Consulta Popular del 18 de octubre

El estado Guárico someterá a votación este domingo un total de 1.840 proyectos comunitarios en 266 comunas y circuitos comunales durante la segunda Consulta Popular Nacional 2026.

​La postulación de las propuestas surge tras el despliegue de asambleas de base en los 15 municipios de la entidad, donde los guariqueños debatieron abiertamente sobre las necesidades prioritarias de cada territorio. La cartera de proyectos refleja una marcada orientación hacia el entorno urbano y los servicios básicos, registrando 1.029 iniciativas inscritas en la segunda Transformación (T2) Ciudades Humanas y Servicios.

​La oferta electoral se complementa con 354 proyectos dirigidos a la atención del área social, 248 orientados al impulso de la economía comunitaria y 102 enfocados en ecosocialismo, ciencia y tecnología. Asimismo, la planificación contempla 65 propuestas en la línea de acción política y 50 destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la paz territorial.

​Con el propósito de asegurar la fluidez y la participación en el proceso, la entidad dispondrá de una plataforma logística compuesta por 464 centros de votación y 489 mesas electorales distribuidas estratégicamente entre zonas urbanas y rurales de difícil acceso.

​Durante las últimas semanas, las comunidades se han organizado en campañas de movilización para impulsar la participación ciudadana, respaldadas por la visita de autoridades nacionales y regionales que han promovido el voto como herramienta clave para la transformación de la región.