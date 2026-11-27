La circulación nocturna de motocicletas quedará restringida a partir de este martes 1 de diciembre en el municipio José Tadeo Monagas (Altagracia de Orituco, Guárico), tras un decreto firmado por el alcalde Pedro Solórzano.

De lunes a domingo, el tránsito de estos vehículos estará autorizado únicamente en el horario comprendido entre las 4:00 de la madrugada y las 12:00 de la medianoche; de lo contrario, los infractores recibirán las sanciones estipuladas en la Ordenanza Municipal.

Andreina Saavedra, directora de Transporte de la alcaldía, indicó que la disposición tiene como objetivo reducir accidentes, prevenir delitos nocturnos y cuidar la vida del pueblo.

Precisó que, fuera del horario establecido, el paso estará habilitado solo para mototaxistas pertenecientes a líneas debidamente inscritas en Hacienda Municipal y para el personal de sectores esenciales como seguridad, delivery y emergencias comprobadas que cuenten con su constancia actualizada.

La vocera recalcó que tanto el conductor como el pasajero deben portar casco de seguridad de manera obligatoria, mientras que los mototaxistas tendrán que vestir chalecos reflectivos con su identificación.

Advirtió además que se prohíbe conducir o ir de acompañante bajo ingesta alcohólica, el manejo por parte de menores de edad, trasladar a más de dos personas en una moto, hacer piruetas, exceder la velocidad permitida, adelantar por la derecha o usar celulares y auriculares al manejar.

Saavedra puntualizó que la Comisionaduría de Seguridad Ciudadana, junto a los organismos militares y policiales, supervisarán el acatamiento de estas normas en todo el territorio municipal.