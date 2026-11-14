Plan «Venga un abrazo, Roscio sonríe» lleva alegría a niños de Guárico

La magia decembrina arropa al municipio Juan Germán Roscio Nieves (San Juan de los Morros, Guárico) con el despliegue del plan «Venga un abrazo, niños felices, Roscio sonríe», una iniciativa orientada a llevar recreación y alegría a los chamos durante esta temporada navideña.

Impulsado por la Cámara Municipal, el programa social arrancó en el Centro de Educación Inicial Alejandro de Humboldt con la participación de la alcaldesa Katherine Guanipa, el presidente del órgano legislativo, Ronald Moreno, y demás concejales.

En estas jornadas, los pequeños de la casa disfrutan, entre otras cosas, de parrandones, pintacaritas, trampolines, juegos, dulces y entrega de juguetes.

La ejecución de este plan cuenta con la articulación de diversas instituciones, la Guardia del Pueblo, organismos de seguridad ciudadana, movimientos sociales, el Sistema de Misiones y la fundación municipal El Niño Simón.

«Llevamos alegría, compartir y momentos inolvidables a los más pequeños, porque en estas navidades la paz, el amor y la esperanza se sienten en cada rincón de nuestro municipio», subraya el Concejo Municipal en su cuenta de Instagram, al tiempo que agradece el respaldo al personal de la institución, padres, representantes y vecinos por el éxito del primer abordaje.

Las proyecciones del plan contemplan extender la atención a más centros educativos y comunidades de la localidad para garantizar espacios de sano esparcimiento y una feliz Navidad.