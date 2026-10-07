Reconocen trayectoria de más de 60 años del maestro cultor Chepín López

El artista plástico Efraín «Chepín» López fue distinguido por la Alcaldía del Municipio José Tadeo Monagas con la condecoración de «Hijo Ilustre del Orituco», en reconocimiento a sus más de seis décadas de contribución al patrimonio cultural y artístico del país.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Salón de la Patria, ubicado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, espacio que alberga el museo dedicado a honrar la trayectoria pictórica del creador guariqueño de 90 años de edad, oriundo de la parroquia San Francisco Javier de Lezama.

El otorgamiento del galardón, enmarcado en la gestión cultural del alcalde Pedro Solórzano, movilizó a una comisión institucional liderada por la directora de Cultura de la alcaldía, Masaya Candelario, los concejales Luis del Corral y Yosruma Mendoza, junto a cultores de la jurisdicción.

Vestido de color azul y sonriente, Chepín recibió su galardón. Fotos: Masaya Candelario

En sus palabras, el maestro Chepín López manifestó su agradecimiento a las autoridades locales por la distinción otorgada y reiteró su compromiso con la promoción y preservación de los valores culturales de la entidad orituqueña.

Por su parte, su hija Adolfina López, museóloga y presidenta de la Fundación de la Patria, destacó la iniciativa al exaltar la labor de su padre, cuya obra se consolida en el Salón de la Patria como el único espacio museístico del país consagrado a la trayectoria de un solo artista.

En el mismo sentido, Candelario enfatizó la importancia de reivindicar el talento local. «Reconocer a Chepín López como Hijo Ilustre no solo rinde tributo a su carrera en el arte local y nacional, sino que sienta un precedente en la protección de la memoria histórica e identidad cultural de nuestro pueblo», sostuvo.

El homenaje al destacado artista plástico reunió a personalidades de la comunidad artística y estuvo amenizado por interpretaciones de saxofón e intervenciones líricas dedicadas a su carrera.