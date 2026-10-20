Entregaron aulas de clases y laboratorios como nuevos. Fotos: Telegram Donald Donaire
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Guárico

Renovados los espacios de Medicina Veterinaria en la Unerg Zaraza

Más de 1.900 estudiantes se benefician con la rehabilitación de aulas, laboratorios, cancha deportiva y corrales

Cristian Gonte
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Más de 1.900 estudiantes de Medicina Veterinaria se benefician con la rehabilitación integral de las instalaciones de la Universidad Rómulo Gallegos en Zaraza, estado Guárico.

La entrega de los espacios remodelados estuvo encabezada por el gobernador Donald Donaire y el rector César Gómez, durante un encuentro con la comunidad estudiantil.

Los trabajos abarcaron la impermeabilización de techos, la construcción de 800 metros de acueducto de agua potable, la renovación de laboratorios, aulas, baños y quirófanos, además de la recuperación de los corrales para el manejo animal y la cancha de usos múltiples.

El mandatario regional destacó que la obra brindará mayor bienestar a los alumnos y fortalecerá las prácticas académicas. «Seguiremos haciendo todo lo necesario para apoyar a nuestros estudiantes», aseguró.

Durante una asamblea con los alumnos para evaluar nuevas necesidades, las autoridades anunciaron la climatización de aulas y laboratorios, además de la dotación de refrigeradores, reverberos y cavas enfriadoras para reactivar por el comedor universitario.

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