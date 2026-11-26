Como parte de su despliegue institucional en las zonas de influencia del estado Guayana Esequiba, el gobernador Neil Villamizar encabezó una jornada integral de asistencia social que benefició a más de 1.000 habitantes del municipio Antonio Díaz, en el estado Delta Amacuro.

Acompañado por el gobernador encargado de la entidad deltana, Suyiban Bermúdez, y el alcalde local, Luis Javier Arenas, el mandatario regional recorrió las comunidades de Curiapo y San José de Amacuro para canalizar soluciones directas a las necesidades de la población.

El operativo incluyó consultas en medicina general, entrega de fármacos para diversas patologías y la dotación de ayudas técnicas como sillas de ruedas y bastones. Asimismo, se distribuyeron juguetes para los niños, herramientas agrícolas para fortalecer la producción local y motores fuera de borda destinados a optimizar el transporte fluvial en la zona.

Villamizar destacó que estas labores responden a las líneas estratégicas orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, enfocadas en el bienestar colectivo y el desarrollo integral del estado Guayana Esequiba.

Despliegue en comunidades fluviales

Durante su visita a Curiapo y San José de Amacuro, el gobernador subrayó que la atención directa contribuye a elevar la calidad de vida de las familias del pueblo warao y de los sectores aledaños.

«Presidenta Delcy Rodríguez, esta es la tarea que nos ha encomendado: trabajar juntos por el renacer de Venezuela y la felicidad suprema de las familias», expresó el mandatario durante el encuentro comunitario.

Por su parte, el gobernador encargado de Delta Amacuro, Suyiban Bermúdez, valoró el respaldo del Ejecutivo nacional y del gobernador Villamizar para consolidar políticas de protección social en las comunidades fronterizas y fluviales.Entretanto, el alcalde del municipio Antonio Díaz, Luis Javier Arenas, resaltó el impacto positivo de este abordaje en el desarrollo de la jurisdicción.

«Gracias a la presidenta Delcy Rodríguez, nuestro pueblo recibió estas ayudas sociales y técnicas. Juntos seguiremos trabajando por el bienestar de las comunidades», puntualizó.