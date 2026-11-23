La palabra confabular ha cargado históricamente con una connotación negativa que conviene desarmar. En la práctica médica se conoce la confabulación como el acto de una memoria que rellena sus vacíos con invenciones propias o imaginarias, lo cual ha sido clasificado como un síntoma o indicador de una patología subyacente. Por su parte, el diccionario la registra como un acuerdo secreto para tramar algo contra alguien. En ambos casos es posible rastrear la sospecha que el orden constituido mantiene frente a la memoria que carece de registro oficial. Al utilizar el guion, con-fabular recupera su potencia seminal: fabula viene de fari, hablar, y con-fabular puede leerse como un hablar con otros, inventar en compañía lo que el registro oficial dejó fuera y conspirar, en efecto, contra la fábula que el poder ha contado en nombre de todos.

Saidiya Hartman llamó fabulación crítica al trabajo de la historiadora que imagina lo que pudo haber sido sin ocultar los límites de lo que nunca podrá saberse con precisión. Su trabajo profundiza en el archivo de la trata donde la mujer esclavizada aparece apenas como un dato más, lo cual la ubica prácticamente a solas con la información que el «amo» ha decidido compartir. La con-fabulación nos re-une en el patio, la cocina, el teléfono, la parranda o la plaza, lugares donde la memoria se encarna y se transmite entre varias voces más allá de registros, obligando a quien escribe a «hablar con ellas» antes de «hablar sobre ellas». Para los pueblos cuya historia ha sido contada por las grandes corporaciones, incluidas las universidades, los Estados y los gobiernos, esa invención compartida adquiere el estatus de un derecho a través del cual es posible narrarse en primera persona, más allá del archivo colonial.

Sueño negro, la primera novela de Carla Zambrano Van Bochove, premiada en el Concurso para Autores Inéditos de Monte Ávila 2026, nos muestra un caso donde el archivo existió y, aun así, los silencios abundan. En 1944 un oficial de migración del aeropuerto de Maracaibo rebautizó como Alberto a Albert Van Bochove, un muchacho surinamés que llegó a ser auditor de la Creole Petroleum Corporation. Durante años, Albert-o se dedicó a contar y registrar las filtraciones de los pozos petroleros, como aquella del pozo Tía Juana 247, en la que promediaba una gota cada diez segundos. Sus reportes, siguiendo el estricto protocolo, iban y venían del despacho con una nota en tinta azul que decía «no requiere acción inmediata», y la carpeta engordaba cada año al mismo ritmo que el Lago perdía su color verde característico. Mientras tanto, en los campamentos, la empresa proyectaba su propia fábula en el cine del club, mostrando pozos relucientes y obreros sonrientes. Entre los papeles que registraban el daño y la película que lo borraba, el Lago se quedó sin una persona que contara realmente su tragedia. De ahí que la novela cierre su primera parte con un auditor que, a fuerza de realidad, ha entendido que los números no dicen nada.

En su libro bautizado recientemente en la Filven, Carla abre la puerta a pensar el con-fabular a través de una frase que pronuncia Elba, la esposa cabimera de Albert-o, en una cocina de Nueva Jersey, justo después de una cena con los vecinos en la que su marido tradujo al inglés cada palabra: «No es lo mismo hablar que escuchar que alguien hable por vos», afirmó, pues hablar por otro es como colocarse por encima, en una especie de relación sin vínculo de quien administra la voz ajena. En ese caso, con-fabular es una estrategia para devolver el vínculo, y la novela entera se mueve entre esas dos operaciones: Albert traduce para los gerentes, traduce a Elba y termina su vida, ya con la enfermedad de Parkinson, traducido por sus hijos. Por el otro lado, Carla, la nieta que narra, escribe con las voces que fue recogiendo, empezando por los cuentos que de niña le escuchaba al abuelo en su sillón marrón de Caracas, cuando él le describía un Lago tan claro que uno podía verse los pies en el fondo. También encontramos aquella orilla, ahora cubierta de basura y de una planta verde que tapa el agua, que observó en su regreso a Cabimas en 2007. Allí conoció a un viejo pescador que remendaba su red mientras recordaba que de niño se bañaba en esa misma agua, entonces transparente, y que entonaba la gaita de Barrio Obrero que llama a Cabimas «la cenicienta», la ciudad que más riqueza dio y menos recibió. Y está el muchacho que, frente al monumento abandonado al Barroso II, el pozo que en 1922 inauguró la era petrolera, escucha la historia y pregunta dónde están los cobres. Ninguna de esas voces es un documento según el registro oficial, sin embargo, entre todas, dibujan las historias que los documentos en-cubrieron.

Con-fabular tiene, además, un límite que la novela respeta con una estilizada gestualidad. Cuando, al final, la familia vacía el apartamento de Los Chaguaramos, la nieta encuentra la maleta de cuero negro con la que su abuelo llegó de Paramaribo, pero decide no abrirla. Inventar junto a quienes ya no están exige dejarles lo que les pertenece, aquello que Glissant llamó el derecho a la opacidad. La maleta cerrada marca la diferencia entre la memoria que acompaña y la que se apropia de la vida ajena. La con-fabulación actualiza la memoria, hace presente a los ausentes y habilita la conversación, de modo que el pasado deja de ser algo que se recupera para volverse una presencia que habla, una presencia que nos habita.

Al final del libro, Carla firma su novela desde Margarita, frente a la isla de Cubagua, donde la lógica extractiva ensayó sus primeras formas. Allí los ostrales se agotaron en pocas décadas a costa de la vida de los buzos indígenas y africanos, y la isla quedó desierta, de forma similar a como cuatro siglos después quedaría el Lago de Maracaibo envenenado. En ese sentido, Sueño negro dialoga con la obra de Enrique Bernardo Núñez, quien en 1931, en plena fiebre petrolera, hizo que un ingeniero enviado a estudiar las riquezas de Cubagua se descubriera habitado por los muertos del siglo XVI. Las tres generaciones y esa promesa que anuncia el subtítulo del libro continúan aquella conversación desde el otro extremo del despojo. Las cenizas de Albert esperan en un estante a que el Lago vuelva a merecerlas, y la dedicatoria sostiene que los manatíes pueden volver. En la procesión de San Benito, la narradora oye en los chimbangles un ritmo con más años que el petróleo, una fuerza ancestral que antecede al extractivismo y desde la cual la promesa, esta vez de reparación y comunidad, se vuelve posible. Con los ausentes de Cubagua y del Lago, al ritmo de esos tambores, los pueblos que el archivo dejó afuera con-fabulan su por-venir.