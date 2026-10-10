Piero: Ay país, país

No somos expertos en encuestas, pero les garantizo que la que propongo se resuelve rápido: ¿Alguien ha escuchado hablar a Donald Trump de Cultura? ¿Le ha visto asistir a una exposición, a una galería de arte, o a un concierto académico? Con su tropa de fotógrafos y lame botas ¿Le han visto asistir a una conferencia acerca del complejo mundo de la afroamericanidad?

La encuesta sigue con Bukele quien desperdició la honra de su tiempo joven para convertirse en asesino de… conciencias (para no meterme en un lío). De marca mayor es ahora el candidato Bolsonaro de Brasil. Apenas se sabe la O por lo redonda, y si no me creen escúchenle hablar.

No quisiera pasar por Noboa, pero abulta la encuesta. Sabe hablar de cárceles y de inseguridad que él mismo generó con sus “negocios”.

Esta lista pica y se extiende, pero la cierro por ahora con Javier Milei a quien cuesta decirle señor.

Los estudiantes en la calle, los médicos en la calle, los trabajadores en la calle, pero él pasea mucho sacando fondos de los dineros del pueblo argentino para ir a (como decía mi abuela) despotricar de todo lo que no le convenga a su facha ideología.

Milei no registra la palabra cultura en su diccionario fascista, como no aparece en el vocabulario de los nombrados anteriormente.

El gobierno argentino ni lamentó la pérdida de Piero. Solo emplea “palabras silenciosas” para agredir a cantores como Gieco, Heredia y Parodi que ondean la identidad y la resistencia de un pueblo.

Piero ya fue sepultado este viernes en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, luego de su velatorio el jueves en una funeraria capitalina.

Merecía honores Piero, como los hacía Cristina Kirchner a los cultores, mujer culta y con pertenencia.

No importa. Tal vez Piero se hubiera revolcado en su ataúd y el asco hubiera volado sobre la madera.

Contigo siempre, pana Piero.

@lildelvalle