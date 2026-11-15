Tres torres están rehabilitadas y listas para la entrega. FOTO MOP
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60 apartamentos listos en el Cacique Caribe

El plan Venezuela Renace rehabilitó los hogares de unas 115 familias

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Unos 60 apartamentos, de los 100 intervenidos en el urbanismo Cacique Caribe, ubicado en la parroquia Urimare en el estado La Guaira, fueron rehabilitados y entregados.

Los 100 apartamentos resultaron con daños donde habitaban unas 115 familias, y están siendo recuperados por el Plan Venezuela Renace al estar catalogados con etiqueta amarilla.

Estos primeros 60 apartamentos entregados están en las torres 6, 7 y 8, y quedan aproximadamente 40 apartamentos, correspondientes a unas 55 familias, por concluir y entregar en el resto de las estructuras evaluadas con daños menores o leves.

Los tres edificios fueron sometidos a un proceso de recuperación integral ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, que hoy devuelve la seguridad, la tranquilidad y espacios dignificados.

La ejecución de estas obras de rehabilitación fue posible gracias al impulso del Plan Venezuela Renace y al respaldo directo de la presidenta Delcy Rodríguez, reafirmando la capacidad de respuesta institucional para proteger y garantizar el derecho a la vivienda segura de la población.

Con esta entrega, se cierra un ciclo de incertidumbre para los habitantes de estas torres y se consolida la transformación habitacional en la región.

Demostrando que el trabajo articulado rinde frutos concretos en beneficio del pueblo y en especial de La Guaira. l

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