Aterriza en Maiquetía el primer vuelo comercial de Qatar Airways

La aerolínea Qatar Airways inició este miércoles 4 de noviembre sus operaciones comerciales en Venezuela con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, a través de la ruta Doha-Bogotá-Caracas, que incorpora una nueva conexión entre el país y Medio Oriente.

El vuelo inaugural aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con una delegación catarí y representantes diplomáticos de ese país. La operación se realizará con aeronaves Boeing 777, con capacidad superior a los 200 pasajeros.

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, calificó la llegada del vuelo como un hecho histórico para la aviación civil venezolana y expresó su expectativa de que la nueva conexión contribuya a impulsar el turismo y el comercio internacional. «Yo aspiro que lo hecho en Venezuela salga al mundo», manifestó.

Maiquetía movilizó más de 70.000 pasajeros en octubre

Durante el acto de bienvenida, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó que Maiquetía movilizó en octubre más de 70.000 pasajeros en vuelos nacionales y una cantidad similar en operaciones internacionales, para superar los 140.000 viajeros durante ese mes.

El funcionario destacó que la habilitación de las terminales temporales, construidas en poco más de un mes tras los daños ocasionados por el doble terremoto del 24 de junio, permitió mantener la conectividad aérea del país mientras avanzan los trabajos de recuperación de la infraestructura principal.

«Esto nos ha permitido haber duplicado la oferta internacional en Venezuela y nosotros seguimos trabajando con las líneas aéreas nacionales en pro de aumentar la oferta para nuestros connacionales», señaló Garcés.

Sobre la rehabilitación de las instalaciones originales del aeropuerto, explicó que los trabajos continúan debido a la extensión de la infraestructura, de poco más de un kilómetro.

Adelantó que esperan comenzar a reactivar algunas operaciones en esos espacios durante el segundo semestre de 2026.

Por su parte, la ministra de Turismo, Daniella Cabello, indicó que Venezuela cuenta actualmente con 173 vuelos internacionales semanales y consideró que la nueva ruta abre oportunidades para el intercambio turístico, comercial y diplomático entre ambas naciones.

La incorporación de Qatar Airways también fue destacada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Juan José Ramírez, quien señaló que la conexión permitirá ampliar las relaciones comerciales y turísticas entre Venezuela y Catar.

La entrada en operaciones de Qatar Airways se produce en medio del proceso de recuperación de la conectividad aérea de Maiquetía, que mantiene sus servicios nacionales e internacionales desde instalaciones temporales mientras continúa la rehabilitación de su terminal principal.