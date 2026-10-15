Cámara Inmobiliaria llama a frenar la especulación con viviendas en La Guaira

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela llamó a reflexionar sobre el incremento de los precios de los inmuebles en La Guaira tras el doble sismo del 24 de junio, al advertir que la disminución de la oferta y el aumento de la demanda no deben convertirse en una oportunidad para especular en medio de la emergencia habitacional que atraviesa la entidad.

Pablo González, presidente de la organización gremial, señaló que el impacto del evento sísmico sobre el mercado inmobiliario debe analizarse considerando la situación de las familias que perdieron sus viviendas y la capacidad adquisitiva de los venezolanos.

«La condición que se genera producto del terremoto, disminución de la oferta y aumento de la demanda, no tiene que ser observada en este momento como un negocio», afirmó durante un encuentro convocado por la Cámara Inmobiliaria del estado La Guaira, en el que participaron representantes de distintos sectores.

González sostuvo que el país no ha registrado un aumento del poder adquisitivo que justifique incrementos generalizados en los valores de los inmuebles y recordó que la falta de créditos hipotecarios de largo plazo limita las posibilidades de compra.

En ese sentido, cuestionó que se produzcan aumentos de precios desvinculados de la realidad económica nacional y pidió considerar las consecuencias del sismo sobre quienes perdieron su patrimonio.

El representante gremial explicó que el evento modificó las condiciones del mercado inmobiliario en la entidad, al retirar del inventario viviendas principales, segundas residencias e inmuebles destinados al alquiler de corta duración. Paralelamente, aumentó la demanda de quienes necesitan una vivienda tras quedar afectados por los colapsos y daños estructurales.

Indicó que todavía es prematuro determinar la magnitud definitiva de estas variaciones, pues las estadísticas del sector correspondientes al segundo trimestre estaban en proceso de consolidación cuando ocurrió el doble sismo.

Reconstrucción y oportunidades de inversión

Más allá de las dificultades inmediatas, González planteó que la recuperación de La Guaira requiere articular los intereses de los propietarios afectados, los inversionistas y las autoridades, con el propósito de generar condiciones que permitan financiar la reconstrucción.

Consideró necesario realizar estudios del subsuelo y evaluar las características de los terrenos afectados para establecer las condiciones técnicas de los futuros desarrollos inmobiliarios.

A su juicio, estos análisis deben servir de base para proyectos que ofrezcan seguridad, viabilidad económica y oportunidades de inversión.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela también destacó el potencial turístico de la costa guaireña y sostuvo que la entidad podría atraer capital nacional e internacional si se establecen condiciones adecuadas de financiamiento e incentivos.

«Esto es un tema que tiene que ser construido desde los venezolanos, por los venezolanos y para los venezolanos», expresó al insistir en la importancia de la inversión nacional en el proceso de recuperación.

González señaló que las propuestas del sector inmobiliario deben contribuir tanto a la reactivación económica como a la atención de las necesidades habitacionales de la población afectada.

El encuentro organizado por la Cámara Inmobiliaria de La Guaira tuvo como propósito reunir a representantes empresariales, sociales y autoridades para intercambiar planteamientos sobre la situación actual de la entidad y las alternativas para su recuperación tras el evento sísmico.