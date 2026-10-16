Caraballeda tendrá nueva planta industrial para procesar pescado

Una planta con capacidad proyectada para procesar dos toneladas semanales de pescado será instalada en el Consejo de Pescadores y Pescadoras (Conppa) de la Marina de Caraballeda, como parte de un proyecto orientado a industrializar la actividad pesquera en La Guaira.

La iniciativa contempla la rehabilitación integral de las instalaciones y se desarrolla en el contexto de la recuperación económica y la reconstrucción de la entidad, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El proyecto fue presentado durante una jornada de supervisión encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Luis Villegas, junto al gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, y representantes del sector pesquero.

​Luis García, vocero del consejo de pescadores, explicó que la propuesta busca superar el procesamiento artesanal y avanzar hacia una producción a escala industrial, con la elaboración de productos derivados de la pesca bajo la marca colectiva Conppa.

​Los trabajos previstos incluyen la ampliación de dormitorios y oficinas, la adecuación de depósitos, la instalación de una cava para garantizar la cadena de frío y mejoras en el sistema eléctrico, que contará con transformadores y una planta de generación eléctrica. También se proyecta acondicionar una cocina y espacios de descanso para los trabajadores del mar.

Beneficios

De acuerdo con García, la iniciativa permitirá agregar valor a las especies capturadas, reducir los descartes durante el procesamiento y generar nuevas fuentes de empleo. A mediano plazo, plantean ampliar la comercialización hacia mercados internacionales.

Por su parte, Villegas señaló que el proyecto responde a las instrucciones del Ejecutivo nacional de fortalecer los espacios productivos del país.

Indicó que la propuesta se estructuró a partir de las necesidades planteadas por los pescadores, con el objetivo de articular las distintas etapas de la actividad, desde la captura hasta la distribución.

El gobernador Terán destacó la importancia de la iniciativa dentro del proceso de recuperación de La Guaira, al considerar que la organización comunitaria y el acompañamiento institucional contribuirán a reactivar la economía local.

​La ejecución busca convertir la Marina de Caraballeda en un centro de procesamiento pesquero de mayor escala, que dinamice el desarrollo productivo de la zona y fortalezca la labor artesanal.