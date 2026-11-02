Comisión Presidencial inicia II fase de inspección en Macuto Mar de La Guaira

La Comisión Presidencial de Evaluación para la Habitabilidad de Infraestructuras inició la segunda fase de inspección detallada en el edificio Macuto Mar ubicado en la Avenida José María España de La Guaira, refiere un mensaje publicado en las redes sociales.

El ingeniero civil, Miguel Ramírez, precisó que se evaluaron las fallas en columnas debido a la pérdida de recubrimiento y la reducción en los diámetros de laminación del acero así como las fallas de las losas entre piso.

Por su parte, la habitante de la residencia e integrante de la Junta de Condominio, Sari Guevara, agradeció la respuesta y profesionalismo de la Comisión.

Tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, liderada por el ingeniero Francisco Garcés, ha evaluado más de 63.568 edificaciones e infraestructuras en Venezuela para garantizar la seguridad estructural y el bienestar de las familias.