Construyen muro de contención en el sector La Llanada en Caraballeda

Bajo el Plan Venezuela Renace con acciones dirigidas a garantizar la vialidad y la seguridad de las comunidades, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios construye un muro de contención en el sector La Llanada, parroquia Caraballeda del estado La Guiara.

La obra impulsada para solventar los daños ocasionados por el doblete sísmico, contempla una infraestructura de 30 metros de largo por 8 metros de altura, cuyo objetivo principal es resguardar el libre tránsito y brindar protección directa a más de 1.500 familias de la localidad.

​Actualmente, el proyecto ya ha levantado el encofrado y armado de estructuras de acero. De igual manera, las cuadrillas desplegadas han logrado el vaciado de más de 100 metros cúbicos de concreto en tiempo récord, demostrando la máxima eficiencia de los equipos de trabajo para consolidar una solución definitiva y de alta calidad técnica para el pueblo guaireño.