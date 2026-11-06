Doblete sísmico cambió línea costera de playa Los Cocos

Playa Los Cocos, ubicada en la zona cero de Caraballeda, habría modificado su línea de costa producto del doblete sísmico, lo cual generó desplazamiento de arena y que el mar cubriera espacios que antes formaban parte de los toldos.

Según la Red de Sobrevivientes de La Guaira, a través de sus nodos técnico y ambiental, el fenómeno fue producto de la licuefacción del suelo. Observaron cambios significativos en las condiciones del balneario, particularmente en el área donde se encontraban las palmeras de coco que proporcionaban sombra a los visitantes, informó la geóloga Mariela Gómez Abreu.

De acuerdo con las observaciones preliminares, estos árboles fueron desplazados de sus raíces y la zona que anteriormente ocupaban quedó expuesta a la invasión del mar. El equipo prepara un informe técnico para documentar los hallazgos y determinar el alcance de las afectaciones.

Hay grietas marcadas en la arena de este sitio turístico guaireño



La explicación planteada apunta a un proceso de licuefacción del terreno, fenómeno que puede producirse durante movimientos sísmicos de considerable magnitud, cuando los suelos saturados de agua pierden resistencia y rigidez, comportándose temporalmente como un material fluido.

En este caso, el desplazamiento horizontal de los sedimentos habría favorecido el movimiento de la arena hacia el mar, mientras el agua avanzó sobre espacios que anteriormente estaban ocupados por terreno firme, modificando la configuración de la playa.

La geóloga también señaló la cercanía de la falla de San Sebastián como un factor de relevancia para comprender el comportamiento de esta zona costera. Indicó que Los Cocos se encuentra dentro de una franja de influencia directa de esta estructura geológica, por lo que considera necesario evaluar las condiciones del terreno y los parámetros que deberían regir cualquier futura construcción en el sector.