Estado Mayor de Alimentación evalúa despliegue del Plan Venezuela Alimenta en La Guaira

Con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria en La Guaira, el gobernador del estado, José Alejandro Terán, lideró un encuentro de trabajo con el presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), Gustavo Cabello y el Estado Mayor de Alimentación de La Guaira para el despliegue del Plan “Venezuela Alimenta” Hambre Cero.



A través de sus redes sociales, el mandatario regional destacó que “este plan, impulsado por nuestra Presidenta Delcy Rodríguez, tiene un objetivo sagrado como lo es erradicar el hambre en todo el territorio nacional”.

Asimismo, dijo que están evaluando las particularidades y fortalezas de cada una de las parroquias de Las Guaira para adaptar esta estrategia a las realidades locales, garantizando la soberanía alimentaria y potenciando nuestra propia capacidad productiva.



Recientemente, la presidenta Delcy Rodríguez, anunció el Plan Venezuela Alimenta, para consolidar la soberanía alimentaria y avanzar decididamente hacia la meta de Hambre Cero, un plan que se estructura en seis vértices de acción que articulan a la economía comunal, la agroindustria, la distribución y la innovación tecnológica.



