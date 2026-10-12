Forman a 114 voluntarios como rescatistas tras terremotos en La Guaira

Mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación de víctimas del terremoto del 24 de junio, 114 voluntarios venezolanos integran una brigada de rescate formada con el apoyo de los Topos Aztecas de México, una organización con más de 40 años de experiencia en operaciones de emergencia.

Al frente del equipo está Antoni Maía Sierralta, quien asumió la responsabilidad de representar a la agrupación en Venezuela a petición de Héctor Méndez, fundador de la brigada mexicana. Lo hizo en medio de una tragedia que también lo golpeó personalmente y que, según reconoce, lo ha obligado a encontrar fuerzas para acompañar a quienes trabajan bajo los escombros.

«Estar de luto, estar roto y que me pongan al frente de algo tan importante. Para mí, eso ha sido lo más fuerte», expresó Sierralta al recordar estos más de tres meses de labores en La Guaira.

Actualmente, 53 voluntarios permanecen activos en el campamento, mientras el resto se distribuye entre las jornadas de trabajo, los procesos de capacitación y sus responsabilidades laborales. La brigada mantiene operaciones en Punta Brisa, en Macuto, y en Residencias Caribe, en Caraballeda.

Una vocación que nació de la tragedia

La agrupación comenzó a tomar forma después del terremoto, cuando los Topos Aztecas de México llegaron a Venezuela y asumieron la formación de los voluntarios que se sumaron a las labores de rescate.

El equipo reúne a personas de distintos estados del país que, en medio de la emergencia, recibieron adiestramiento para participar en estas operaciones. Para Sierralta, uno de los resultados más importantes de esta experiencia es que Venezuela pueda contar con una brigada propia, preparada para responder ante futuras situaciones de emergencia.

El proyecto contempla completar la formalización legal de la organización en el país y establecer su sede principal en Caracas. Sin embargo, por ahora, sus integrantes mantienen su atención en La Guaira, donde continúan las labores de recuperación.

«Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro todo se encuentra acá en La Guaira», afirmó Maía, quien es oriundo de la entidad.

El presidente de la brigada también insistió en que el trabajo de sus integrantes es voluntario y que no cobran por las labores de rescate. Su propósito, explicó, es mantener el servicio a las comunidades y extenderlo más allá de la emergencia.

Familias separadas por el rescate

Detrás de cada jornada hay historias personales que no siempre se conocen. Maía contó que algunos voluntarios han enfrentado rupturas de pareja y distanciamientos familiares durante su permanencia en La Guaira, pero han decidido continuar con las labores.

Entre los casos que más lo conmueven está el de una integrante de la brigada que tuvo que dejar a su hija al cuidado de su madre y enviarla a San Fernando de Apure para poder mantenerse en el equipo.

«Tengo muchos chicos que perdieron a su familia, te hablo de divorcio, de que se rompió su relación por estar acá, y ellos siguen acá», relató.

Aunque algunos voluntarios no pueden permanecer de manera continua en el campamento porque necesitan trabajar para sostenerse, regresan cuando tienen oportunidad, incluso por dos o tres días, para incorporarse nuevamente a las jornadas.

Esa permanencia también ha marcado a Antoni, quien aseguró que su compromiso con el estado va más allá de las operaciones de rescate.

«Aquí seguimos, aquí voy a seguir dándolo todo por mi país, por mis guaireños», manifestó.

El trabajo continuará después de la emergencia

La intención de la brigada es que su labor no termine cuando concluyan las operaciones de búsqueda y recuperación de víctimas. Sierralta explicó que quiere incorporar de manera permanente programas de asistencia social, una experiencia que ha desarrollado durante más de diez años y que espera consolidar con los Topos Aztecas Venezuela.

Desde el campamento, aseguró, ya ofrecen ayuda a personas que necesitan alimentos, medicamentos y otros insumos. Mientras tanto, los voluntarios continúan trabajando en los puntos donde se mantienen las operaciones.

Para sostener las jornadas, hizo un llamado a colaborar con la hidratación de los equipos de rescate, especialmente mediante el suministro de agua y bebidas que ayuden a reponer líquidos y electrolitos.

Con la mirada puesta en el futuro, el jefe de la brigada expresó su confianza en la recuperación de La Guaira, un estado al que describió como un lugar hermoso y al que espera ver renacer después de la tragedia.