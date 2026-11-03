Inician reconstrucción de espigones del muelle de Playa Verde

Con la intervención de más de 80 metros lineales de espigones, las autoridades iniciaron los trabajos de recuperación del muelle pesquero de Playa Verde, en la parroquia Urimare, infraestructura que resultó afectada tras el sismo del pasado 24 de junio.

​Alirio Antequera, director de Obras Públicas de la entidad, informó que la primera fase de las labores se ejecuta con maquinaria de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. La obra beneficiará de manera directa a más de 150 pescadores de la zona.

​Las labores contemplan trabajos de relleno, colocación de coraza y piedra filtro, además de la adecuación de los accesos y de la zona de maniobras para las embarcaciones.

​Antequera detalló que la segunda etapa del proyecto abarcará la reconstrucción de los otros dos espigones, estimando que estas tareas inicien en un lapso aproximado de cuatro semanas.

A pesar de los daños en la estructura, la comunidad pesquera ha mantenido sus faenas habituales, por lo que las obras apuntan a restituir las condiciones de seguridad en sus operaciones.