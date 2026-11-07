Inspeccionan obra hídrica clave para mejorar el suministro en La Guaira

El presidente de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), Claudio Bastiani, encabezó un despliegue técnico para inspeccionar los frentes de trabajo de la aducción Naiguatá–Macuto, infraestructura estratégica para optimizar el sistema de distribución de agua potable en el estado La Guaira.

A través de sus redes sociales, Bastiani señaló que las labores se ejecutan en esta obra, orientada a mejorar la prestación del servicio hídrico para las familias de los sectores Palmar Este, Caribe y Palmar del Oeste.

Recalcó que cada intervención forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la confiabilidad del suministro de agua potable y atender las necesidades de las comunidades guaireñas.

«Cada frente atendido representa un paso firme para cumplir una sola misión: garantizar la confiabilidad del servicio hídrico y el buen vivir de nuestro pueblo guaireño», afirmó Bastiani.

La inspección permite hacer seguimiento a los trabajos que se desarrollan en esta infraestructura, considerada clave para la optimización del sistema de agua potable en la entidad.